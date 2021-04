Meteo, a Firenze torna il freddo: previsioni di oggi e domani (13-14 aprile)

Finisce la pioggia, si sgombrano le nubi ma torna il freddo: dopo l’allerta temporali di ieri, il meteo di oggi (13 aprile) a Firenze inizia a registrare un progressivo miglioramento, accompagnato però da un sensibile calo delle temperature soprattutto nella giornata di domani. Secondo le previsioni meteo del Consorzio Lamma, nella mattinata del 14 aprile il cielo sarà sereno e questo favorirà un calo delle temperature durante la notte, per cui nelle zone interne potrebbero verificarsi gelate anche in pianura. Poi le temperature torneranno a salire.

Il meteo di oggi 13 aprile a Firenze: schiarite nel pomeriggio e freddo

Dopo la perturbazione che ha interessato l’Italia e la Toscana nei giorni scorsi, oggi pomeriggio (13 aprile) il meteo segnala cielo ancora nuvoloso, ma con una tendenza a schiarite sempre più ampie. Torna però il freddo. Secondo le previsioni degli esperti del Lamma, infatti, le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi, con punte fino a 10-13 gradi in pianura (per Firenze si stima una temperatura massima di 12 gradi).

Le previsioni per domani 14 aprile: possibili gelate nella notte

Domani (14 aprile) in mattinata – prevede il Lamma – il cielo sarà sereno e questo favorirà il calo delle temperature durante la notte, con possibili gelate sulle zone interne anche in pianura e temperature intorno allo zero. Nel pomeriggio di domani nelle zone interne si affacceranno di nuovo le nuvole. Le temperature però saranno in aumento nei valori massimi (16° la temperatura massima stimata per domani a Firenze, -1° la minima).