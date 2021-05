Meteo Firenze: oggi (lunedì 24 maggio) allerta gialla per piogge e temporali

Meteo di oggi (lunedì 24 maggio) all’insegna di piogge e temporali a Firenze e in Toscana: una nuova perturbazione, in arrivo già dalla serata di ieri, ha fatto scattare per la giornata odierna l’allerta gialla da parte della sala operativa della protezione civile regionale.

Oggi (lunedì 24 maggio) codice giallo per piogge e temporali dalle 10 alle 20

Per la giornata di oggi (lunedì 24 maggio) la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 10 alle 20.

Piogge e temporali, con possibilità di grandinate e colpi di vento, saranno più probabili e intensi nelle zone centro-settentrionali della Toscana, sia sulla costa che nell’interno, in particolare in Versilia, Garfagnana, Apuane, Appenino pistoiese e nell’Arcipelago.

A Firenze oggi allerta gialla per possibili forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico nel “reticolo minore”

A Firenze scatta l‘allerta gialla oggi (lunedì 24 maggio) per la possibilità di forti temporali con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

È quanto viene segnalato dal Centro funzionale regionale (Cfr) nel bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze sia quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Consigli sui comportamenti corretti da adottare sono disponibili sul sito della Regione Toscana nella sezione “Allerta meteo”.

Le previsioni meteo per domani (25 maggio)

Secondo il Consorzio Lamma la perturbazione di oggi (lunedì 24 maggio) dovrebbe essere probabilmente l’ultima di un mese di maggio più piovoso del solito. Anche nel mese di aprile le piogge non erano, del resto, mancate.

Per domani (martedì 25 maggio) gli esperti del Lamma prevedono un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nella mattinata di domani potranno esserci ancora un po’ di nuvole, mentre schiarite più ampie si verificheranno a partire dal pomeriggio.