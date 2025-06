Meteo: in Toscana arriva la prima ondata di caldo del 2025

- Pubblicità -

L’anticiclone africano fa sentire i suoi effetti, con il rialzo delle temperature: è in arrivo la prima ondata di caldo del 2025, che porterà afa anche in Toscana, soprattutto nelle zone interne, come a Firenze, dicono gli esperti meteo del Lamma. La corsa delle massime inizierà in particolare durante la giornata di giovedì 12 giugno e il picco è atteso nel weekend, tra venerdì e sabato con la colonnina di mercurio, che toccherà i 36-37 gradi nelle aree centrali della regione. Si tratta di valori, spiegano i climatologi, molto superiori alla media del periodo, anche di 6-7 gradi. Un’anomalia termica che, di anno in anno, sta diventando una costante.

La prima ondata di caldo del 2025 a Firenze e in Toscana

Per i prossimi giorni anche in Toscana è previsto cielo sereno, con la possibilità di qualche nube cumuliforme nel pomeriggio ma senza rischio di pioggia: questa situazione andrà a favorire la prima ondata di caldo del 2025. Il bollettino del Ministero della Salute prevede per oggi, mercoledì 11 giugno, e domani il bollino giallo per l’afa. Si tratta del primo livello di pre-allerta per gli effetti negativi del caldo sulla salute.

Fino a quando durerà il caldo?

A Firenze, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle giornate clou si potrà arrivare fino ai 38 gradi. Ma quanto durerà questa prima ondata di caldo? I modelli meteorologici al momento segnalano un parziale indebolimento dell’alta pressione a partire dalla giornata di lunedì 16 giugno, che potrebbe portare a un temporaneo calo delle temperature massime fino a mercoledì 18. Poi in vista c’è una nuova rimonta dell’anticiclone.