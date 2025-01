Tramvia di Firenze gratis per 2 settimane (solo nella nuova tratta)

- Pubblicità -

La nuova tramvia di Firenze è pronta a partire, gratis per due settimane per chi viaggia sul percorso Lavagnini-piazza San Marco. Di questo “regalo” si parlava da qualche giorno e la conferma è arrivata dalla sindaca Sara Funaro, che ha annunciato anche i dettagli dell’inaugurazione ufficiale della Variante al centro storico (VACS): si svolgerà sabato 25 gennaio alle ore 14.30. Come successo per la partenza delle altre linee, i cittadini potranno “testare” il tratto appena costruito, senza dover pagare il biglietto. Sul resto della rete invece sarà necessario, come sempre, acquistare un titolo di viaggio.

L’inaugurazione della VACS, la Variante al centro storico

“Quella del 25 gennaio sarà una grande giornata: alle 14.30 inaugureremo la nuova linea, la Vacs, lo faremo con una misura importante che abbiamo deciso di mettere in campo: viaggiare sul nuovo tratto sarà gratuito per due settimane per tutti i cittadini – ha detto la sindaca –. Lo faremo per dare la possibilità di usufruire nella maniera migliore possibile di un altro accesso al centro e di un altro pezzo di un sistema di collegamento di tutta la città”.

- Pubblicità -

Prima della cerimonia il ritrovo per autorità e giornalisti è fissato alla fermata “Parterre” in piazza della Libertà, mentre il taglio del nastro si terrà alle 15.00 in piazza San Marco. All’appuntamento sono attesi anche l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Gest Denis Ratto, il presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, l’europarlamentare Dario Nardella e Stefano Giorgetti, ex assessore alla Mobilità.

La nuova tratta della tramvia di Firenze gratis per due settimane

Al termine dell’inaugurazione, ci sarà l’apertura della tratta ai passeggeri, che potranno viaggiare gratis tra le fermate di viale Lavagnini e piazza San Marco (e ritorno fino a viale Lavagnini) per 2 settimane: di fatto questa è un’estensione della linea 2 della tramvia di Firenze.

- Pubblicità -

Dal pomeriggio di sabato 25 gennaio la T2, i passeggeri a bordo dei convogli provenienti dalla Stazione potranno continuare il loro viaggio e arrivare alle fermate di viale Lavagnini (Lavagnini e Poliziano), piazza della Libertà, via Cavour e piazza San Marco. Poi il tram tornerà indietro da via La Marmora e si riallaccerà al percorso (piazza della Libertà, viale Lavagnini, Stazione, via Alamanni e via verso Novoli e l’aeroporto). La fermata di piazza dell’Unità al momento non è più servita, eccetto che a inizio e fine del servizio.

Gli orari della T2 estesa fino a piazza della Libertà e San Marco

I tempi di percorrenza previsti in totale da Peretola a San Marco, sono di circa 35 minuti: il percorso della T2 si allungherà di 5 chilometri (2,5 km all’andata e altrettanti al ritorno da piazza San Marco). Saranno garantite circa 800 corse al giorno, dalle 5.00 alle 00.30, prolungate fino alle 2.00 di notte il venerdì e il sabato. Nelle ore di punta la frequenza sarà di 4 minuti e mezzo, mentre il Comune di Firenze stima in oltre 3,4 milioni i passeggeri che si aggiungeranno a quelli che già usano la linea 2 della tramvia. Intanto sono in partenza i lavori più impattanti per la T3 verso Bagno a Ripoli, che interesseranno in questa prima fase viale Giovine Italia e viale Giannotti.