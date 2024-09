Nuovi autovelox a Firenze: in arrivo 2 Velocar, ecco dove

Annunciati da tempo, dopo l'ok si va verso l'installazione. Gli occhi elettronici, di ultima generazione, arriveranno in periferia e in viale Redi

Non solo i Velocar di viale Etruria, del “viale del Metano” e del viadotto Marco Polo, a Firenze presto arriveranno due nuovi autovelox di ultima generazione. Si sta concludendo l’iter burocratico per autorizzare l’installazione degli occhi elettronici, iniziato tre anni fa. Il terzo apparecchio spara-multe, messo in preventivo dalla giunta Nardella, invece sarebbe finito nel cassetto per problemi di visibilità.

Dove saranno i nuovi autovelox a Firenze

La collocazione dei nuovi Velocar, indicata dal Comune di Firenze, si conosce ormai da tempo e l’attivazione di queste “telecamere” è stata sottoposta al via libera della Prefettura e del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti. Uno verrà installato in viale Nenni, nella direzione che dal centro commerciale va verso Firenze, tra il primo e il secondo distributore di benzina, proprio dove un tempo si trovava il “vecchio” autovelox. Il secondo Velocar arriverà in viale Redi, nella corsia diretta verso la periferia, grossomodo all’altezza di via Maragliano. Tutte zone individuate dal Palazzo Vecchio per l’alto rischio di incidenti.

Dopo le varie valutazioni siamo alle battute finali per l’installazione, che con tutta probabilità avverrà nel 2025. Saranno comunque sottoposti a un periodo di test (senza multe). Nella lista dei nuovi autovelox per cui il Comune di Firenze aveva chiesto l’ok figurava anche un apparecchio in viale Michelangelo, nel tratto che scende verso piazza Ferrucci, ma secondo quanto anticipato da La Nazione questo Velocar sarebbe stato accantonato. I cartelli di segnalazione sarebbero risultati troppo nascosti da siepi e alberi.

E dove sono gli altri Velocar già attivi a Firenze

In attesa dei nuovi autovelox, a Firenze gli automobilisti fanno già i conti da 2 anni e mezzo con 4 Velocar, apparecchi dotati di telecamere di ultima generazione e di un fascio laser che monitorano 24 ore su 24 un tratto di strada fino a 30 metri e fino a 3 corsie contemporaneamente, anche in condizioni meteo di scarsa visibilità. Si trovano in viale XI Agosto, il cosiddetto “viale del Metano”, in direzione di Sesto Fiorentino dopo il distributore di benzina; sul viadotto Marco Polo (in entrambe le direzioni, circa 400 metri prima dell’uscita per Ponte a Ema); in viale Etruria (in direzione Fi-Pi-Li subito dopo il sottopasso). A questi si sommano gli altri dispositivi tradizionali per un totale di 20 occhi elettronici in servizio. Qui la mappa completa degli autovelox attivi a Firenze.

Nonostante siano presenti dei cartelli di segnalazione, i Velocar risultano nei fatti meno visibili, proprio perché non sono collocati all’interno dei classici box grigi degli autovelox, ma sull’alto di un palo. Per questo motivo, dopo le polemiche iniziali e un numero cospicuo di multe, il Comune ha deciso di aumentare la segnaletica, rispetto a quella prevista della legge, anche con pittogrammi riportati sull’asfalto che indicano il limite di velocità.