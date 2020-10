Ipotesi nuovo lockdown in Italia, inizio possibile già dal 2 novembre

Il contagio da Covid sta per raggiungere lo Stadio 4, il più grave. E non accenna a diminuire. Per questo l’ipotesi di un nuovo lockdown in Italia, il secondo, si fa sempre più concreta e il governo sarebbe al lavoro su un piano per farne scattare l’inizio il prima possibile, già da lunedì 2 novembre. Forse un lockdown “light”, leggero, sul modello di quello che sta per partire in Germania e non una serrata totale come quella di primavera e quella in vigore in Francia. Tra le condizioni ci sarebbero però anche forti limitazioni agli spostamenti.

Nuovo lockdown in Italia, da quando? Inizio possibile il 2 novembre

Lo scenario 4 si delinea quando si supera l’ultima soglia di pericolosità di diversi fattori, il più importante dei quali è l’indice Rt, ovvero il numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto. Senza un’epidemia in corso, l’indice si chiama R0. Fintanto che l’indice resta sotto a quota 1 significa che l’epidemia è in fase decrescente. Se supera quota 1, scattano i diversi livelli di allarme.

Nello studio consegnato al governo dall’Istituto superiore di sanità si afferma che l’Italia sta andando verso lo scenario 4, uno scenario in cui i valori di Rt regionali sono “prevalentemente e significativamente maggiori di 1,5“. In questo caso sono necessarie misure di contenimento molto aggressive per scongiurare il sovraccarico del sistema sanitario. Ecco allora l’ipotesi di nuovo lockdown in Italia a novembre contro la pandemia da Covid.

Siamo ancora alle ipotesi, ma se i numeri del contagio non cambiano in fretta non sarà questione di se, ma di quando avrà inizio un nuovo lockdown in Italia a novembre, che sia light o meno: forse già da lunedì 2 novembre. Questa la data su cui sta riflettendo il governo, secondo alcune indiscrezioni.

Non così leggero: le possibili restrizioni del lockdown

Alle misure restrittive già introdotte dal Dpcm 24 ottobre si aggiungerebbero altre chiusure e limitazioni. Se e quando un nuovo lockdown avrà inizio a novembre, le prime chiusure interesseranno ristoranti, bar e locali pubblici che al momento possono restare aperti fino alle 18. Ad alto rischio chiusura anche parrucchieri e centri estetici. Verrà prolungato lo stop di tutte le attività sportive non professionistiche. Possibili strette riguarderanno anche la possibilità di spostarsi fuori dalla propria regione o dal proprio comune di residenza, oltre al numero di persone che si possono riunire in privato e alle modalità con cui ciò sarà permesso.