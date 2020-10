La lista dei codici Ateco è stata limata fino all’ultimo momento: dopo il varo del governo si attende adesso la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo in pdf del “Decreto ristoro” di ottobre 2020, che prevede aiuti economici alle realtà danneggiate dalle misure restrittive decise con l’ultimo Dpcm per l’emergenza Covid, dai ristoranti alle partite Iva dello spettacolo, fino a palestre, piscine, teatri, cinema, taxi e ncc.

Per queste categorie in particolare vengono previsti contributi a fondo perduto che arriveranno direttamente sul conto corrente tramite un bonifico dell’Agenzia delle Entrate. E chi ha richiesto questo aiuto in passato potrà ricevere il pagamento già a metà novembre, ha annunciato il premier Giuseppe Conte. In tutto vengono stanziati 5,4 miliardi di euro con misure per sostenere l’economia, le imprese e anche le famiglie in difficoltà.

Decreto ristoro di ottobre: attesa per i codici Ateco

Una prima bozza in pdf del decreto legge ristoro è già circolata in rete, ma c’è grande attesa per il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale che conterrà l’elenco aggiornato dei codici Ateco, ossia quel numerino che individua le varie attività economiche, e che quindi stabilità nero su bianco a chi andranno gli aiuti economici e chi invece resterà fuori.

Le principali misure del dl ristori

Intanto il governo con una conferenza stampa ha già diffuso le principali misure, come la proroga della cassa integrazione fino al 31 gennaio 2021, due nuove mensilità del reddito di emergenza, un’indennità di 1.000 euro per i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, 1.000 euro anche per i lavoratori stagionali del turismo e degli altri settori, oltre a un nuovo bonus per i collaboratori sportivi che rispetto a quello giugno sale a 800 euro.

Il testo del decreto ristoro prevede inoltre contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalle nuove restrizioni (anche quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro), stop al versamento dei contributi previdenziali per quelle aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività a seguito dell’emergenza Covid, cancellazione della seconda rata dell’Imu per le attività sospese e l’estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020del bonus affitti per le imprese, già previsto dal Cura Italia e dal decreto rilancio.

Quando esce il testo in pdf del decreto ristoro di ottobre 2020

Requisiti, codici Ateco e dettagli degli aiuti si conosceranno meglio solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge ristoro, attesa tra la giornata di oggi, 28 ottobre, e domani: questo il link del sito dove sarà possibile scaricare anche l’edizione in pdf della Gazzetta.