Nuovo verde e più connessioni: idee per migliorare Largo Annigoni

Migliorare la vivibilità di Largo Annigoni, a Firenze, con nuovo verde, sedute e connessioni, a partire dalle idee degli studenti e neolaureati dei corsi di laurea magistrale in architettura del paesaggio e di architettura dell’Università di Firenze. È l’obiettivo del workshop di progettazione, alle Murate, promosso dagli assessorati all’Ambiente e Urbanistica del Comune di Firenze con il corso di laurea in Architettura del Paesaggio (Scuola di architettura dell’Università di Firenze) e Aiapp, l’Associazione italiana architettura del paesaggio.

Nel workshop si è parlato anche, come dichiarato dall’assessora all’urbanistica e ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re, di come collegare meglio largo Annigoni a piazza Ghiberti e al mercato di Sant’Ambrogio, connettendo anche tutte le varie comunità che abitano intorno alla piazza. I lavori hanno portato a una proposta finale da parte degli studenti del dipartimento di architettura, sotto la supervisione dei tutor, che prevede due fasi: una di uso temporaneo della piazza per poi arrivare a una progettazione definitiva.