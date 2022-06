Obbligo di mascherine nei luoghi di lavoro privati: fino a quando?

Si va verso una proroga dell’obbligo di mascherine su luoghi di lavoro privati: a stabilire fino a quando bisognerà indossare questi dispositivi di protezione sarà un nuovo tavolo tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico, l’Inail e le parti sociali convocato il 30 giugno 2022, che aggiornerà il protocollo Covid. A far pendere la bilancia verso un prolungamento delle limitazioni sono i dati in crescita dei contagi a causa della variante Omicron BA.5, più infettiva delle precedenti. Al momento i posti di lavoro privati sono uno dei pochi luoghi dove la mascherina è ancora obbligatoria.

Il protocollo Covid fino al 30 giugno 2022: mascherina al lavoro, ma non negli uffici pubblici

Durante l’ultima riunione al Ministero del Lavoro, che risale a quasi due mesi fa, fu confermato il “vecchio” protocollo per il settore privato, che prevede l’obbligo di indossare le mascherine (al momento sono sufficienti le chirurgiche, non le Ffp2) nei luoghi dove non si può garantire la distanza tra le persone o quando i dipendenti e i lavoratori operano a contatto con il pubblico. Queste sono le regole in vigore fino al 30 giugno 2022, anche se in molti hanno evidenziato dei paradossi nella normativa.

Se da una parte per i lavoratori e i dipendenti privati la mascherina è obbligatoria, negli uffici pubblici e nei luoghi della pubblica amministrazione questo dispositivo è fortemente raccomandato. Le disposizioni firmate dal Ministro per la PA Renato Brunetta non ne impongono l’impiego, quindi sta alla coscienza del singolo se utilizzarlo o meno. Allo stesso tempo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, come nei negozi e nei supermercati, non c’è l’obbligo di mascherine per i clienti, mentre i lavoratori devono averle.

Fino a quando l’obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro privati: cosa cambia dopo il 1 luglio 2022

Giovedì 30 giugno 2022 alle ore 9.30 i rappresentanti dei tre Ministeri, dell’Inail e delle parti sociali torneranno a riunirsi in videoconferenza per cambiare il protocollo Covid per i luoghi di lavoro privati, aggiornando le regole dopo la fine dello stato di emergenza, e il nodo principale riguarda appunto l’obbligo di mascherine. Secondo le indiscrezioni si va verso una proroga delle disposizioni. Lo stesso Ministero del Lavoro ha precisato in un comunicato stampa di non sottovalutare l’impennata dei contagi delle ultime settimane.

Tra le novità sul tavolo ci potrebbe essere anche l’ipotesi di un inasprimento dell’obbligo, con l’introduzione delle mascherine Ffp2 (oggi, come detto basta la chirurgica) sui luoghi di lavoro privati dove non è garantita la distanza di sicurezza tra le persone. Intanto anche all’interno del governo ci sono diverse posizioni in materia. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da Sky Tg24, ha auspicato una forte raccomandazione, ma non un obbligo.

Dove sono ancora obbligatorie

Scomparse in moltissimi luoghi al chiuso dopo il 15 giugno 2022, le mascherine oggi restano obbligatorie sono in alcuni casi specifici, ecco dove:

obbligo di mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici, anche locali (treni, traghetti, autobus, metro, tram) ma non in aereo;

sui mezzi pubblici, anche locali (treni, traghetti, autobus, metro, tram) ma non in aereo; Obbligo di mascherina chirurgica in ospedali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

in ospedali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; Fino al 30 giugno 2022 il protocollo Covid per i posti di lavoro privati prevede le mascherine per i lavoratori a contatto con il pubblico o che svolgono mansioni che non consentono il mantenimento della distanza di sicurezza.

Negli altri luoghi al chiuso, come nel caso di assembramenti, le mascherine sono raccomandate, ma non obbligatorie. I chiarimenti si trovano anche sul sito del governo, nella sezione dedicata alle regole anti-Covid.