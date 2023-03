Palazzo Vecchio imbrattato da Ultima Generazione. Foto e video

- Pubblicità -

La facciata di Palazzo Vecchio è stata imbrattata con vernice arancione da due attivisti di Ultima generazione: i giovani sono stati bloccati dopo pochi istanti dagli agenti della Polizia municipale e dallo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella che si trovava in piazza della Signoria per un sopralluogo. Durante l’azione dimostrativa di questa mattina, 17 marzo, gli attivisti ambientali sono stati fischiati dai turisti presenti in piazza.

Palazzo Vecchio imbrattato dai giovani di Ultima generazione: il motivo

Non è il primo raid di Ultima generazione a Firenze: prima di Palazzo Vecchio, un mese fa, il gruppo aveva imbrattato per protesta il portone di ingresso del Consiglio regionale toscano. I due giovani, che per velocizzare la loro azione hanno usato degli estintori per spruzzare vernice lavabile con acqua, sono stati fermati e portati via per la denuncia e l’identificazione.

Ultima Generazione in una nota ha fatto sapere che si tratta di una protesta dopo la bocciatura da parte della Commissione Bilancio del Senato “di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi“. Secondo l’organizzazione, la misura avrebbe consentito di recuperare “circa 500 milioni di euro di fondi – si legge nel comunicato stampa – impiegabili per mettere in sicurezza il Paese dalla severità delle condizioni siccitose attuali e prossime e per altri investimenti nella conversione ecologica”.

“Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà”, ha commentato a caldo il primo cittadino Dario Nardella , che subito dopo aver bloccato i responsabili, ha iniziato insieme agli operai le operazioni di pulitura del muro salendo su un ponteggio mobile. Sul posto sono intervenuti anche alcuni restauratori esperti, che stavano lavorando al recupero di un altro monumento della piazza: la loro presenza ha permesso di intervenire immediatamente e in modo corretto, usando acqua per rimuovere la vernice.

Il blitz durante cui è stato imbrattato l’arengario di Palazzo Vecchio è stato filmato anche dalle telecamere della TGR Toscana (il video qui sotto). Intanto si scatena la polemica politica. Il segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e il commissario comunale fiorentino della Lega, Federico Bonriposi, hanno rilanciato la proposta del senatore del carroccio Claudio Borghi di un inasprimento delle pene per chi imbratta le opere d’arte. “Al Sindaco non chiediamo di pulire le facciate, ma chiarezza politica – hanno scritto in una nota i due esponenti della Lega – se da una parte l’assessore regionale Monni (PD) si prodiga nello scusarsi verso questi fenomeni, dall’altra ancora manca la presa di posizione di Nardella”.

