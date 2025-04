Parcheggio residenti Firenze: le regole 2025 per la registrazione della targa

Cosa cambia dal 1° maggio. Per continuare a sostare gratuitamente nella ZCS di residenza bisogna comunicare la targa del veicolo. La copia del libretto non varrà più

Nuove regole per il parcheggio dei residenti a Firenze: entro il 30 aprile 2025 bisognerà registrare la targa per continuare a lasciare in sosta gratuitamente l’auto nella propria ZCS. Dal giorno successivo, chi non avrà inserito i dati del suo veicolo nel sistema della SAS, la Società Servizi alla Strada, rischierà una multa.

Le nuove regole per la sosta a Firenze

La novità è stata introdotta con la revisione del sistema dei permessi per la sosta. Dal 1° gennaio 2025, al posto della vetrofania, i fiorentini che vogliono parcheggiare fuori dal proprio quartiere di residenza devono acquistare il “pass sosta”. Per ogni ZCS diversa dalla propria l’abbonamento mensile costa 10 euro (100 quello annuale), tariffa che viene ridotta del 50% se si ha un ISEE fino a 12.500 euro. Le auto elettriche non pagano, quelle ibride sì.

Il vecchio bollino colorato, introdotto durante la pandemia e più volte prorogato senza alcun costo per gli utenti, è andato quindi in pensione. Non cambiano le tariffe per i non residenti sul territorio comunale di Firenze. Per loro le tariffe sono di 50 euro al mese per la ZCS 1 e di 40 euro per le altre.

Parcheggio gratis dei residenti a Firenze: come fare la registrazione della targa entro il 1° maggio 2025

Il secondo aspetto riguarda il parcheggio in strada, nella zona del comune di Firenze dove si è residenti: dal 1° maggio 2025 niente più esposizione della copia del libretto, servirà registrare online la targa dell’auto per non pagare la sosta dove si vive. Questo perché, per effetto del nuovo codice della strada, la carta di circolazione non viene più aggiornata nel caso di cambio di residenza. La procedura, a costo zero, permetterà di continuare a sostare gratuitamente nel proprio quartiere (ZCS 1, 2, 3, 4 o 5), senza rischiare multe.

I sistemi per il controllo della sosta infatti leggeranno la targa dei veicoli e verificheranno automaticamente se la vettura è in possesso di un permesso. Per richiedere l’autorizzazione alla sosta gratuita nella ZCS di residenza è necessario collegarsi al sito della SAS, autenticarsi con le proprie credenziali o con SPID o ancora con Carta di identità elettronica.

Dal menù andranno selezionate le voci “Autorizzazioni ZTL/ZCS – Richiedi”, “Categoria autorizzazione”, “ZCS” e infine dal menu “Tipologia autorizzazione” scegliere “Registrazione residente per sosta gratuita”. L’autorizzazione sarà valida dal 1° maggio 2025, fino a quel momento restano valide le regole precedenti.

Dove si può parcheggiare se si è residenti

Come successo finora, la vettura potrà essere lasciata nei posti riservati ai residenti (strisce bianche o, in alcune aree, gialle) e in quelli blu a sosta promiscua della propria ZCS. Nelle strisce blu a sosta veloce/rotazione, ossia dove la tariffa aumenta dalla seconda ora in poi e il cartello riporta tre pannelli, i residenti in quel quartiere possono parcheggiare dalle 18 alle 9 del mattino seguente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio relazioni con il pubblico di SAS al numero 055.40401 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle 14.30) oppure mandare una mail a [email protected].

