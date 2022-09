Parcheggio a Firenze: cambiano i colori delle strisce, le regole

Pubblicità

A Firenze scatta una piccola rivoluzione per le strisce del parcheggio dei residenti, secondo quanto previsto dalle modifiche al Codice della Strada. I posti riservati a chi abita nelle diverse zone della città (settori ztl e zcs) non saranno più delimitati da strisce bianche, bensì gialle come già succede per la sosta di categorie specifiche di veicoli (diversamente abili, carico e scarico, ecc).

Come cambiano le strisce del parcheggio a Firenze, per residenti, posti a pagamento e gratis

Una volta conclusi gli interventi per ridisegnare le strisce del parcheggio, a Firenze i colori adottati saranno questi:

strisce gialle – posti riservati ai residenti in quel determinato settore della Ztl o in quella determinata Zcs oppure i posti riservati a categorie specifiche di veicoli (ad esempio diversamente abili);

– posti riservati ai residenti in quel determinato settore della Ztl o in quella determinata Zcs oppure i posti riservati a categorie specifiche di veicoli (ad esempio diversamente abili); strisce blu – parcheggio a pagamento per chi non è residente, gratis per chi è residente (sosta promiscua);

– parcheggio a pagamento per chi non è residente, gratis per chi è residente (sosta promiscua); strisce bianche – sosta libera e gratuita.

Al via i lavori: più strisce per residenti nel Quartiere 5 di Firenze

Pubblicità

Il Comune di Firenze ha dato il via agli interventi per ridisegnare le strisce e cambiare i cartelli stradali. La prima sperimentazione parte dalla Zcs 5 (la zona a sosta controllata del Quartiere 5) dove da martedì 20 settembre 2022 iniziano i lavori per ampliare l’area in cui sono previsti posti riservati ai residenti: 902 per i residenti tracciati in giallo; 554 posti delimitati da strisce blu; 141 gratis; 541 posti per scooter; 6 soste per carico/scarico merci; 26 stalli disabili generici e 37 personalizzati; 6 posti riservate a neo-mamme o in dolce attesa. Saranno posizionate anche nove rastrelliere.

Ecco come funzionerà la sosta nelle zone del Quartiere 5 di Firenze interessate degli interventi per cambiare il colore delle strisce per il parcheggio:

strisce gialle – i residenti nella Zcs 5 possono parcheggiare gratuitamente tutto il giorno;

– i residenti nella Zcs 5 possono parcheggiare gratuitamente tutto il giorno; strisce blu – sosta promiscua (controllare il cartello) a pagamento per i non residenti dalle 8-20 dei giorni feriali, gratis per i residenti nella Zcs 5;

– (controllare il cartello) a pagamento per i non residenti dalle 8-20 dei giorni feriali, gratis per i residenti nella Zcs 5; strisce blu – sosta a rotazione veloce (controllare il cartello), a pagamento dalle 8 alle 20 dei giorni feriali. I residenti non pagano dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 20 dei giorni feriali.

Pubblicità

Non cambiano le regole per il parcheggio: i residenti possono lasciare in sosta gratuitamente la loro auto, dove previsto, esponendo la vetrofania oppure la fotocopia del libretto di circolazione, mentre i domiciliati devono richiedere il contrassegno sul sito della società del Comune di Firenze Servizi alla Strada. Per info servizio è possibile chiamare l’Urp della Sas al numero 055.40401, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.

Come cambia la Zcs del Quartiere 5 e la Ztl del centro storico

La Zcs 5 sarà estesa in queste vie: via Reginaldo Giuliani (tratto da via Ragazzi del ‘99 a via Caldieri), via Caldieri, via del Chiuso dei Pazzi, via della Quiete (da via del Chiuso dei Pazzi a via di Quarto), via delle Montalve, via Ramirez de Montalvo, via Vittoria della Rovere, via Spinucci, via Vezzani, via delle Panche (da via Ragazzi del 99’ a via Caldieri), via Don Giulio Facibeni (da via delle Panche a fine strada, sul lato dei numeri civici dispari, dall’intersezione con via delle Panche al numero civico 7, sul lato dei numeri civici pari, dall’intersezione con via delle Panche al numero civico 16), via Michelazzi, via Becciolini, largo Liverani, via Console, via Locchi, via Oxilia, piazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto, via Bocci, via delle Medaglie d’Oro, via Barducci, via Calò, via Morandi, via Barbieri, via Jervis, via Sbrilli, via Carlo del Greco, via Anna Maria Enriques Agnoletti, via Pellas.

Pubblicità

Per quanto riguarda la Ztl, il centro storico di Firenze sarà diviso in quadranti e il primo adeguamento delle strisce per il parcheggio riguarderà il settore “Duomo” entro la fine del 2022.