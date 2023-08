Firenze vara il piano mercati, le novità

- Pubblicità -

Firenze vara il nuovo piano mercati, con l’approvazione in Consiglio comunale della delibera su proposta dell’assessore al commercio di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini. Sono stati eliminati circa 60 banchi rispetto alla configurazione precedente, come annunciato da Bettarini.

Piano mercati a Firenze: le novità

Sul piano mercati di Firenze la concessione che è stata stabilita è di 12 anni, a partire dal 2020. In totale si tratta di 29 mercati rionali e 11 eventi fieristici. Il piano, ha detto Bettarini, è importante per le centinaia di operatori coinvolti, perché sicuramente dà un orizzonte e un profilo di qualità al commercio. Dai circa 750 banchi dei mercati rionali ora si scende a poco meno di 700 con il taglio più grosso che arriva sul mercato delle Cascine, che ne perde circa una trentina. Tra le novità quelle che impongono trasparenza sui prezzi, che andranno esposti, e sul divieto di amplificazione: gli ambulanti non potranno più usare microfoni e megafoni per parlare alla clientela.

Il piano in quattro punti

Il piano mercati di Firenze è in quattro punti. Dopo il riordino dei mercati al coperto fatto dall’allora assessore Federico Gianassi, stavolta via alla fase due. Ci sarà poi la terza fase del piano. Riguarda la definizione e localizzazione dei chioschi alimentari e non, delle edicole e dei fiorai che operano su suolo pubblico. Il quarto e ultimo step riguarderà i raggruppamenti turistici del centro storico e i cosiddetti posteggi isolati. La nuova organizzazione dei mercati risponde anche ai criteri di lotta all’abusivismo e di riorganizzazione per rendere le aree mercato più coese e funzionali.

“La proposta di piano dei mercati rionali e delle fiere, che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria e i presidenti dei Quartieri per definirne le caratteristiche più significative della riqualificazione, individua le 29 aree dei cinque quartieri destinate ai mercati, stabilendo anche il numero massimo di operatori di ciascun mercato, e le aree dedicate alle fiere promozionali che ormai da anni rappresentano appuntamenti fissi per la cittadinanza” ha spiegato l’assessore Bettarini.

L’elenco dei mercati rionali di Firenze

Questi tutti i mercati rionali di Firenze, previsti dal piano:

Quartiere 1

via Benedetto Marcello

parco delle Cascine

lungo le Mura di Santa Rosa

Porta Romana

Piazza Puccini

Sant’ambrogio esterno

Piazza Santo Spirito

piazza delle Cure

viale Fanti

Ponte Rosso

via Salvi Cristiani

San Salvi

Varlungo

Galluzzo

viale Giannotti

Isonzo – Sorgane

viale Canova

La Federiga (ex Pier della Francesca)

piazza dell’Isolotto

San Bartolo a Cintoia

Bizzarria

Cadorna

Piazza Dalmazia

Garibaldi

Jervis

Lami

Piagge -Emilia

Piagge –Lombardia

Primo Maggio (ex Brozzi)

Mercato dell’antiquariato di piazza Ghiberti

Mercato specializzato di fiori e piante in Pellicceria

A Firenze sono poi previste queste fiere promozionali durante l’anno:

Fiera di San Giuseppe in piazza Santa Croce (marzo)

Fiera Della Santissima Annunziata (Capodanno fiorentino, fine marzo) in piazza della Santissima Annunziata

Fiere Quaresimali alle Cascine (piazzale Kennedy e Viale Lincoln)

Fiera del Primo Maggio alle Cascine (piazzale Kennedy e viale Lincoln)

Fiera dell’Ascensione (ex fiera del grillo) alle Cascine (piazzale Kennedy e viale Lincoln, a maggio)

Fiera della rificolona e dell’Immacolata in piazza della Santissima Annunziata (settembre)

Fiera di Ognissanti alle Cascine (piazzale Kennedy e viale Lincoln novembre)

Fiere di Oltrarno

Fiere del Campo Di Marte

Fiera di Natale

Fiere promozionali specializzate dell’antiquariato

Fiera di San Giovanni (giugno)