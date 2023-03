Fiere quaresimali 2023: mercato di domenica alle Cascine

- Pubblicità -

Il mercato delle Cascine fa “gli straordinari” anche di domenica con 4 date tra marzo e aprile, in occasione delle fiere quaresimali 2023, oltre a un’appendice a fine maggio per la festa del grillo. Il calendario degli appuntamenti è stato reso noto da Anva Confesercenti Firenze e Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo, le due associazioni di categoria a cui il Comune ha affidato l’organizzazione di questi mercati straordinari.

Mercato di domenica alle Cascine, le date 2023 e gli orari

Si parte già questa domenica, 12 marzo, con il primo mercato nel parco delle Cascine in occasione delle fiere quaresimali per poi replicare nelle domeniche del 19 e 26 marzo, oltre che il 2 aprile, l’ultimo weekend prima di Pasqua. L’orario va dalle 8.00 alle 20.00. Oltre 200 banchi prenderanno posto sul percorso che normalmente è occupato dagli ambulanti il martedì mattina, quasi un chilometro di shopping lungo viale Lincoln, tra la passerella dell’Isolotto e il ponte della tramvia.

Ricco l’assortimento: dai vestiti alle calzature, dai fiori ai giocattoli. E poi profumi, articoli per la casa, per la cura della persona, animali vivi, street food e specialità alimentari. Previsti inoltre momenti di intrattenimento per grandi e piccoli con spettacoli itineranti lungo tutto il tracciato del mercato. Qui gli altri mercatini organizzati a Firenze nel mese di marzo.

La “Festa del grillo” alle Cascine

Altro appuntamento con il mercato alle Cascine di domenica in occasione della Fiera dell’Ascensione, ricorrenza che molti fiorentini chiamano ancora “Festa del grillo“. Ormai di questo evento è rimasto solo il nome: gli insetti, chiusi in piccole gabbiette, per fortuna sono un lontano ricordo. I banchi degli ambulanti, invece, torneranno nel parco per una nuova occasione di shopping all’aria aperta. L’evento è fissato per il 21 maggio, la prima domenica dopo il giorno dell’Ascensione. Anche in questo caso il mercato, organizzato da Anva Confesercenti Firenze e Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo si svolgerà da mattina a sera.