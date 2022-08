A Firenze il nuovo hub per i bus in piazzale Montelungo

Pubblicità

A Firenze scatta la seconda rivoluzione per i bus extraurbani in piazzale Montelungo. Il 1 settembre sarà infatti attivato il secondo hub per i bus extraurbani dell’area fiorentina che collegano Firenze con l’hinterland dell’Empolese-Valdelsa, Chianti, Mugello, Alto Mugello, Valdisieve, Valdarno Fiorentino e Valdarno Aretino. L’hub si troverà nel piazzale Montelungo, vicino all’ingresso del binario 16 della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a fianco della Fortezza da Basso, dove arriveranno 18 linee.

Il capolinea dei bus extraurbani a piazzale Montelungo a Firenze

Le 18 linee di bus a piazzale Montelungo a Firenze non entreranno più nell’area della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella così come non si attesteranno più all’autostazione di Santa Caterina. Cosa cambia per i passeggeri? Coloro che hanno un biglietto o un abbonamento extraurbano delle linee interessate potranno usare la tramvia o il bus urbano unicamente per la tratta necessaria a raggiungere la stazione di Santa Maria Novella o piazza San Marco. Da Montelungo con il biglietto/abbonamento extraurbano, a seguito delle indicazioni e del contributo da parte del Comune di Firenze, si potrà utilizzare la tramvia sulla tratta Strozzi Fallaci-Fortezza-Stazione e viceversa.

L’altro hub a Vittorio Veneto

Pubblicità

Quello di piazzale Montelungo a Firenze è il secondo hub per i bus extraurbani. In precedenza, dal 1 agosto, era stato creato un altro hub in piazza Vittorio Veneto, per sei linee provenienti da Greve, San Casciano, Poggibonsi e Castelfiorentino (365A; 368A; 370A; 371A; 372A; 37 CEV). Per entrambi l’obiettivo di Palazzo Vecchio è decongestionare il traffico e venire incontro a coloro che devono arrivare, magari per motivi di lavoro, a Firenze.

L’elenco delle linee dei bus che fermano a piazzale Montelungo a Firenze

Nello specifico per piazzale Montelungo le linee coinvolte sono 301A, 302A, 307A, 319A (per il Mugello), 322A, 330A, 333A, 343A, 345BA, 350A, 357A, SI90 (per e dalla Valdisieve), 351A, 353A, 354A, 360A, 365A, SI330 (per il Chianti/Valdarno). Le informazioni con i dettagli sugli orari e sulle tratte (sia sull’hub di piazzale Montelungo di Firenze che su Vittorio Veneto) si trovano sulla pagina dedicata di Autolinee Toscane, a questo link.