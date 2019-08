Il dentista a Firenze è anche “pubblico”, con cure gratis per chi è in situazione di disagio e prezzi economici per gli altri: il primo polo di odontoiatria della sanità pubblica toscana, uno dei più importanti in Italia, apre a settembre negli spazi di Villa Margherita, dentro il complesso dello Iot – ospedale Piero Palagi.

Ci sono voluti 3 anni di cantieri per adattare i tre piani dell’edificio settecentesco, ma adesso il grande centro per le cure odontoiatriche dell’Azienda Usl Toscana Centro, realizzato con un investimento del Ministero della Sanità di 7,6 milioni di euro, è realtà. A pieno regime la struttura potrà seguire fino a 300 pazienti al giorno con oltre 200 poltrone attrezzate (i cosiddetti “riuniti odontoiatrici”).

Al via le prenotazioni per il polo di odontoiatria pubblico di Firenze

L’inaugurazione è prevista entro la fine del mese di settembre, mentre le prime prestazioni sono in programma il 15 ottobre 2019: è già possibile prenotare una visita al polo di odontoiatria pubblico di Villa Margherita. Come fare? La richiesta del medico non è obbligatoria, basta contattare i call center. Per il Comune di Firenze e le aree limitrofe il numero di telefono del Cup metropolitano è l’840 003 003 (199 175 955 da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. Nei primi giorni un centinaio di pazienti ha già chiamato. Qui i numeri per le prenotazioni nelle altre zone.

Dentista a Firenze, cosa fa il polo pubblico di Villa Margherita

Dentista, laboratorio odontotecnico, radiologia: a Firenze, il polo di odontoiatria di Villa Margherita diretto dal dottor Marco Massagli inizierà a operare garantendo interventi fino al terzo livello, gratis per le famiglie con problemi economici e sociali e a tariffe low cost calmierate per tutti gli altri.

Le visite si svolgono dal lunedì al venerdì, dal mattino fino a sera, e nella prima parte della giornata del sabato, a queste si aggiungono le prestazioni di secondo e terzo livello e le urgenze. Al momento i calendari prevedono 25 visite al giorno per un totale di oltre 6.200 in un anno, ma l’Azienda Asl Toscana Centro prevede di aumentare progressivamente le prestazioni a Villa Margherita.