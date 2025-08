Torna il caldo africano a Firenze e in Toscana: le previsioni

- Pubblicità -

Dopo un weekend instabile, anche sulla Toscana c’è una rimonta dell’anticiclone delle Azzorre che assicurerà nei prossimi giorni bel tempo e temperature estive sopra i 30 gradi, ma non ancora roventi: le previsioni meteo indicano però un ritorno del caldo africano il prossimo fine settimana con punte fino ai 38 gradi a Firenze. Anche il tasso di umidità sarà in salita, soprattutto sulla costa toscana, aumentando la percezione di afa.

Le previsioni sul caldo africano a Firenze e in Toscana

Tra lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 agosto in Toscana, in montagna come sulla costa, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con le temperature massime in progressiva crescita, fino ad arrivare ai 33-35° sulle pianure interne mercoledì. Secondo le previsioni meteo del Lamma, le prime avvisaglie del caldo intenso, provocate dal ritorno dell’anticiclone africano, si avranno tra giovedì e venerdì quando saranno le minime ad alzarsi sopra i 20°, seguite durante il fine settimana del 9 e 10 agosto anche dai valori massimi che potranno arrivare ai 38-39°, a Firenze e nelle altre pianure dell’interno.

I tassi di umidità, inizialmente bassi, aumenteranno nel weekend con condizioni di afa sulla costa e sulle isole toscane, in particolare tra la sera e le prime ore della mattinata. La situazione sarà più secca invece nelle zone interne.

Il meteo per Ferragosto

Le previsioni a medio e lungo termine, che però scontano un maggior grado di incertezza rispetto a quelle a tre giorni, al momento indicano bel tempo e bassa probabilità di pioggia in Toscana nelle due settimane centrali di agosto, almeno fino al 24 del mese. Si attendono valori termici superiori alla media, ma influenzati dall’anticiclone delle Azzorre: non sarà quindi un caldo africano molto intenso.