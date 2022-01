Pulizia strade: a Firenze fino al 31 marzo non bisogna spostare l’auto

Nei giorni di pulizia strade a Firenze dal 3 gennaio fino al 31 marzo prossimo non sarà più obbligatorio spostare l’auto. Lo ha deciso la Giunta Comunale alla luce dell’attuale situazione sanitaria, che vede molte persone in quarantena. E per quanto riguarda i cantieri stradali in città, ecco quali sono quelli di questa settimana.

Pulizia strade: stop a controlli e rimozioni per il mancato spostamento dell’auto

Il 2022 a Firenze si apre con la decisione della Giunta comunale dello stop a controlli e rimozioni per il mancato spostamento dell’auto nei giorni della pulizia delle strade. Il provvedimento, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, sarà in vigore dal 3 gennaio. La decisione è stata presa a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia Covid-19, caratterizzata dalla presenza di molte persone in quarantena. Fino al 31 marzo 2022, data che segna la fine dello stato di emergenza, le auto potranno quindi non essere più spostate durante la pulizia delle strade. Durante l’epidemia da Coronavirus l’obbligo di spostare l’auto durante la pulizia strade a Firenze era stato sospeso anche in altri periodi, per essere poi ripristinato dal 3 maggio 2021.

I cantieri stradali a Firenze questa settimana

Nonostante il periodo festivo, ci sarà comunque qualche cantiere stradale a Firenze questa settimana. In particolare, in via di Careggi e via Incontri fino al 31 marzo è previsto previsto un trasporto eccezionale in deroga per mezzi diretti in via degli Incontri. Il trasporto si svolgerà dalle 3 alle 5 del mattino ad eccezione del sabato e della domenica. In via dei Neri il 5 gennaio, dalle 9 alle 15.30, saranno effettuate opere di manutenzione con piattaforma aerea a un palazzo ubicato nella zona di via della Mosca tra via dell’Osteria del Guanto e via dei Neri. Sarà istituito il divieto di transito in prossimità del cantiere anche in vicolo e piazza di san Remigio e via don Giancarlo Setti nelle aree interessate dal cantiere. Tutti gli altri cantieri della settimana sono elencati nel comunicato stampa del Comune di Firenze.