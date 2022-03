Pulizia strade Firenze: il 1 aprile 2022 finisce la sospensione

Non un è pesce di aprile o uno scherzo, adesso si fa sul serio. Dal 1 aprile 2022 finisce la sospensione delle multe e torna l’obbligo di spostare l’auto in occasione della pulizia delle strade a Firenze, altrimenti si rischierà la rimozione del veicolo, oltre al tanto temuto fogliettino rosa. Lo ha annunciato il Comune di Firenze, dopo 3 mesi di stop dei controlli.

Pulizia strade a Firenze 2022: l’auto va spostata

Scade infatti il 31 marzo l’ordinanza comunale che dallo scorso 3 gennaio bloccava multe e rimozioni nei giorni della pulizia delle strade su tutto il territorio comunale. Il provvedimento era stato introdotto dalla giunta per venire incontro alle tante persone in isolamento o quarantena per via dell’emergenza sanitaria e quindi impossibilitate a spostare i propri mezzi parcheggiati in strada. Misure analoghe erano state introdotte a più riprese durante la pandemia.

Attenzione alle multe (e alla mezzanotte)

Con la fine dello stato di emergenza per il Covid, il Comune di Firenze ha quindi deciso di non prorogare la sospensione dei controlli per la pulizia delle strade in questa seconda parte del 2022. Attenzione quindi alle multe e anche al calendario: gli agenti della polizia municipale torneranno a “scortare” le spazzatrici meccaniche di Alia dalla mezzanotte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile. Sul sito di Alia è possibile attivare il servizio di promemoria che ricorda via mail i giorni di pulizia strade.