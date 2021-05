Matrimoni 2021, nuovo decreto Covid e Dpcm: ripartenza a giugno

I banchetti dei matrimoni in questa prima parte del 2021 sono ancora vietati, per effetto del “vecchio” Dpcm anti-Covid, ma un nuovo decreto del governo Draghi atteso entro il 24 maggio, porterà novità e fisserà la data della ripartenza: forse già a metà giugno ci sarà il via libera in zona gialla ai ricevimenti di nozze e alle feste private per eventi come battesimi, comunioni e cresime. Ci saranno però nuove linee guida con regole anti-Covid stringenti.

La situazione del settore del wedding è critica: le aziende sono in ginocchio e da settimane chiedono l’apertura agli eventi di matrimonio prima dell’estate 2021. Nel suo discorso alla Camera dei Deputati il premier Mario Draghi ha chiesto di pazientare ancora “per evitare che un’occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”. Il presidente del Consiglio ha annunciato nuovi ristori per il comparto, che saranno stanziati con il decreto sostegni bis, mentre il tema della ripartenza dei matrimoni in vista dell’estate 2021, dai banchetti alle feste, sarà affrontato durante la riunione della cabina di regia del 17 maggio, per decidere le nuove regole sulle riaperture.

Nuovo decreto riaperture 2021 e Dpcm, sì ai matrimoni, no alle feste: le regole anti-Covid in vigore adesso

È bene chiarire che i matrimoni non sono vietati di per sé, ma non è consentito organizzare banchetti o feste dopo le nozze, così come dopo tutte le cerimonie civili e religiose (battesimo, comunione, cresima, laurea e via dicendo): il decreto riaperture del 26 aprile 2021 rimanda al vecchio Dpcm per quando riguarda le regole per gli sposi, ma qualcosa potrebbe cambiare a metà giugno, anche in Toscana.

Dunque la situazione, in vista del nuovo decreto Draghi è questa: ci si può sposare in chiesa e in comune, ma non è consentito festeggiare insieme. Per quanto riguarda le cerimonie di matrimonio i protocolli anti-Covid non specificano quanti invitati possono partecipare alle nozze, ma rimandano alle regole per i luoghi di culto. La capienza massima dipende dalla location e dalla necessità di mantenere tra i fedeli la distanza di sicurezza durante le funzioni e nel momento dell’entrata e uscita dalla chiesa.

Il punto della situazione, matrimoni 2021: ripartenza per banchetti e feste da giugno?

Quando ci sarà la ripartenza delle feste di matrimonio? È questa la domanda che si pongono con molta preoccupazione i professionisti del comparto wedding e i tanti promessi sposi. Le associazioni di categoria sono insorte dopo la pubblicazione del decreto riaperture di aprile in Gazzetta Ufficiale: nel testo, come detto, non è contemplata la ripartenza delle feste di matrimonio e vengono rinnovate le limitazioni dell’ultimo Dpcm, mentre per altri settori (ristoranti, cinema, teatri) è arrivato il via libera in zona gialla.

L’ipotesi al vaglio del governo per il nuovo decreto è di rimodulare il divieto introdotto dai vecchi Dpcm, stabilendo un calendario per l’apertura a questi eventi privati, ma non nell’immediato: una delle date papabili per la ripartenza dei ricevimenti e dei banchetti dei matrimoni è il 15 giugno 2021 solo in zona gialla (improbabile invece un ok in arancione e zona rossa). Bisognerà aspettare la riunione della cabina di regia del 17 maggio per avere una conferma ufficiale. In arrivo anche il parere de Cts sulle nuove regole e linee guida anti-Covid per le feste di matrimonio, che prevedono un green pass per partecipare ai ricevimenti.