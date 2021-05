Da quando si può mangiare nei ristoranti al chiuso e bere il caffè al banco

Si avvicina la data di apertura 2021 dei ristoranti e dei bar al chiuso, da quando sarà possibile mangiare anche ai tavoli presenti all’interno dei locali e consumare il caffè al banco. L’ultimo decreto del governo Draghi ha fissato la data in cui i servizi di ristorazione in zona gialla riapriranno al 100%, ma sempre garantendo il distanziamento tra i clienti. Dal 26 aprile scorso infatti si può consumare solo ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti.

Quando si può mangiare al chiuso nei ristoranti: l’apertura 2021

Martedì 1° giugno 2021, ecco da quando si può mangiare al chiuso nei ristoranti secondo il decreto riaperture bis varato dal governo Draghi. In zona bianca potrebbero tornare attivi da subito, ma al momento nessuna regione italiana si trova in questa fascia di rischio e le prime che potranno godere di un allentamento delle restrizioni vedranno un anticipo dell’apertura di un solo giorno, il 31 maggio.

Dunque cosa cambia? Dal 1° giugno in zona gialla riaprono anche i ristoranti che finora non avevano potuto tirare su il bandone perché sprovvisti di tavoli all’aperto, ma dotati solo di sale al chiuso dove mangiare. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina quando non si consumano bevande o cibo, oltre alle norme sul distanziamento e i limiti su quante persone possono stare al tavolo: al massimo 4 commensali se non si è conviventi.

Quando si può prendere il caffè al banco del bar

Bere il caffè al bancone del bar, un rito a cui gli italiani hanno rinunciato mal volentieri per l’emergenza Covid. Se i bar hanno riaperto il 26 aprile, la tazzina al banco è ancora vietata. Quando ci sarà l’apertura dei ristoranti al chiuso, dal 1° giugno, si potrà prendere il caffè al banco dei bar o mangiare dentro a questo tipo tipo di locali.

Restano in vigore le norme sul distanziamento e sulle mascherine: mentre si attende il proprio turno o si paga la mascherina deve essere tirata su, mentre va tenuta sempre la distanza di sicurezza dagli altri. Anche nei bar valgono le regole su quante persone possono entrare in un negozio. Dettagli nelle FAQ pubblicate sul sito del governo.

Ristoranti e bar al chiuso, quando sono aperti: l’orario

Quando una regione è in zona bianca non è più previsto il coprifuoco. Quindi da martedì 1° giugno 2021 bar e ristoranti al chiuso, nei territori nella fascia di rischio Covid minimo, potranno restare aperti fino a tarda notte e si potrà mangiare anche dopo le 23. Discorso diverso in zona gialla, dove fino al 6 giugno i bar e ristoranti chiuderanno alle 23. Dal 7 al 20 giugno chiusura a mezzanotte, mentre dal 21 giugno sarà tolto il coprifuoco in zona gialla.