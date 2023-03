Rai 3 HD: verso il “mini switch off” con il canale di test 102

- Pubblicità -

Campania, Puglia, Basilicata, Lazio, Umbria e Toscana: inizia il percorso che porterà Rai 3 HD, compresa una parte della programmazione regionale, sul tasto 3 del telecomando in vista dello switch off definitivo verso il nuovo digitale terrestre. Da alcuni giorni in queste regioni sul canale 102 è stato attivato un test del segnale. Poi tra qualche settimana Rai 3 non sarà più trasmessa in definizione standard (SD) ma solo in alta definizione (HD) con la codifica in Mpeg4, al posto del “vecchio” Mpeg2. Sigle che possono dire poco ai più, vediamo allora cosa cambia per gli utenti.

Il “mini switch off” per Rai 3: il passaggio in HD

Dallo scorso dicembre la stragrande maggioranza dei canali del digitale terrestre italiano sono trasmessi in HD, ad eccezione appunto di Rai 3 che per problemi tecnici – legati anche alla diversa programmazione regionale a seconda della zona – è rimasta finora ancorata al vecchio formato. La trasformazione del segnale in HD con codifica Mpeg4 è un passo obbligato prima dell’entrata in funzione del nuovo digitale terrestre, chiamato con la sigla DVB T2, che si basa appunto sull’alta definizione.

Al momento quasi tutti i canali sono trasmessi in HD, ma sono ancora appoggiati al vecchio digitale terrestre. Lo switch off definitivo, ossia lo “spegnimento” del vecchio sistema di trasmissione sostituito dal nuovo digitale terrestre, è previsto durante questo 2023, ma le date precise dovranno essere comunicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Intanto manca all’appello Rai 3, che presto sarà proposta soltanto in HD, come già successo per gli altri canali.

A cosa serve il canale 102 del digitale terrestre: come funziona il test per l’HD

Il passaggio di Rai 3 e di alcuni programmi regionali all’HD non avviene allo stesso momento in tutta Italia, ma con date diverse a seconda della regione. Per questo, anche in Toscana, Lazio e Umbria, dallo scorso 23 febbraio è stato attivato il canale di test al numero 102 del telecomando: serve per capire se l’utente ha problemi di ricezione. Nel dettaglio vengono trasmessi due cartelli di due diversi colori (bianco e celeste) che si alternano ogni 20 secondi, accompagnati da due toni audio differenti.

Ecco come funziona il test: se si ricevono entrambi i cartelli del canale 102 e si riescono a sentire i due differenti segnali acustici, la propria tv è compatibile e permetterà di vedere senza problemi Rai 3 HD, anche la programmazione regionale, sul digitale terrestre. Cosa fare se si riscontrano problemi? La Rai ha attivato un’indirizzo mail [email protected] per raccogliere le segnalazioni sulle anomalie. Andranno indicati la marca e il modello della tv (o del decoder se si ha un apparecchio esterno).

Come vedere Rai 3 regionale: la data del passaggio in HD

Se già ora la propria tv riceve senza problemi gli altri canali HD attivati nel dicembre scorso, si continuerà a vedere Rai 3 anche quando sarà in alta definizione. La televisione pubblica ha diffuso il calendario del passaggio, come si spiega anche sul sito della nuova tv digitale. Nelle settimane precedenti viene attivato il canale di test al numero 102 del telecomando, poi inizia una campagna di informazione tramite i telegiornali regionali della Tgr e infine c’è il passaggio di Rai 3 HD dal canale 103 al tasto 3 del telecomando. La trasmissione in definizione standard sarà quindi dismessa. In questa transizione potrebbe essere necessario risintonizzare i canali, qui spieghiamo come fare.

Ecco il calendario del passaggio, regione per regione:

Sicilia e Calabria – canale 102 di test dal 14 al 27 febbraio

Rai 3 HD dal 28 febbraio 2023

canale 102 di test dal 14 al 27 febbraio Rai 3 HD dal 28 febbraio 2023 Campania – canale 102 di test dal 21 febbraio al 6 marzo

Rai 3 HD dal 7 marzo 2023

canale 102 di test dal 21 febbraio al 6 marzo Rai 3 HD dal 7 marzo 2023 Puglia e Basilicata – canale 102 di test dal 28 febbraio al 13 marzo

Rai 3 HD dal 14 marzo 2023

canale 102 di test dal 28 febbraio al 13 marzo Rai 3 HD dal 14 marzo 2023 Abruzzo e Molise – canale 102 di test dal 7 al 20 marzo

Rai 3 HD dal 21 marzo 2023

canale 102 di test dal 7 al 20 marzo Rai 3 HD dal 21 marzo 2023 Marche – canale 102 di test dal 14 al 27 marzo

Rai 3 HD dal 28 marzo 2023

canale 102 di test dal 14 al 27 marzo Rai 3 HD dal 28 marzo 2023 Liguria e Sardegna – canale 102 di test dal 21 marzo al 3 aprile

canale 102 di test dal 21 marzo al 3 aprile Lazio, Toscana e Umbria – canale 102 di test dal 23 febbraio all’11 aprile (comunicazione TGR dal 28 marzo)

Rai 3 HD dal 12 aprile 2023

canale 102 di test dal 23 febbraio all’11 aprile (comunicazione TGR dal 28 marzo) Rai 3 HD dal 12 aprile 2023 Veneto e Emilia-Romagna – canale 102 di test dal 4 al 17 aprile

Rai 3 HD dal 18 aprile 2023

canale 102 di test dal 4 al 17 aprile Rai 3 HD dal 18 aprile 2023 Lombardia e Piemonte – canale 102 di test dal 12 al 26 aprile

Rai 3 HD dal 27 aprile 2023

canale 102 di test dal 12 al 26 aprile Rai 3 HD dal 27 aprile 2023 Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia – canale 102 di test dal 18 aprile al 2 maggio

Rai 3 HD dal 3 maggio 2023