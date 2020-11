Palestre, il 3 dicembre è troppo presto: la riapertura slitta al 2021

Una data di scadenza c’è, almeno in teoria. Il Dpcm 3 novembre, quello attualmente in vigore per la prevenzione del contagio da Covid, ha un mese di validità. Ma se per negozi, centri commerciali e ristoranti è possibile un allentamento delle restrizioni, è invece assai improbabile che si assista alla riapertura delle palestre dopo il 3 dicembre: ci si domanda allora quando riapriranno le palestre. Una risposta precisa ancora non c’è, ma si può già ipotizzare che se ne riparlerà nel 2021.

La chiusura era arrivata con il Dpcm 24 ottobre, che disponeva la chiusura di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Misura poi confermata dal Dpcm 3 dicembre, quello che ha introdotto il sistema di classificazione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse. Queste disposizioni sono efficaci fino a giovedì 3 dicembre.

Quando riapriranno le palestre?

A poco più di una settimana dalla scadenza, il governo inizia a discutere sul tipo di riaperture che saranno possibile. Se per negozi e centri commerciali si va verso un allentamento delle restrizioni, complice anche la stagione dello shopping natalizio che entrerà nel vivo, non è invece altrettanto probabile uno scenario simile per quanto riguarda la riapertura delle palestre dopo il 3 dicembre.

L’esempio della Francia: riapertura delle palestre nel 2021

Un esempio in questo senso arriva dalla Francia, dove il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un piano di riaperture in tre tappe dopo il lockdown nazionale. Lì si partirà dalle attività commerciali e dalle scuole già a partire dalla prossima settimana, mentre da metà dicembre toccherà a cinema e teatri e saranno di nuovo consentiti gli spostamenti tra regioni. La riapertura delle palestre è prevista non prima della terza e ultima tappa, dunque intorno al 20 gennaio.

Riapertura delle palestre, Spadafora: “il 3 dicembre? Non ci sono condizioni”

D’altra parte anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora lo aveva anticipato in modo inequivocabile. Ospite di Porta a porta su Rai 1 il 18 novembre scorso, riguardo alla possibilità di una riapertura delle palestre dopo il 3 dicembre aveva detto: “non credo che esistano purtroppo le condizioni sanitarie, in questo momento, per poter prevedere nel nuovo Dpcm, quello che entrerà in vigore dopo il 4 dicembre, nuove riaperture“.

Aggiungendo poi: “Capisco che sarà una sofferenza per tutto questo mondo. Ma è bene anche prepararsi, direi certamente, al fatto che ci sarà una proroga di queste chiusure. Ovviamente questo vorrà dire che aiuteremo questi settori anche per tutto il tempo ulteriore in cui resteranno chiusi”.

In conclusione, anche se manca l’ufficialità, la riapertura delle palestre dopo il 3 dicembre non ci sarà e si dovrà attendere come minimo il mese di gennaio 2021.