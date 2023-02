- Pubblicità -

Elly Schlein segretaria nazionale ed Emiliano Fossi alla guida del partito in Toscana: sono questi i risultati (a sorpresa) delle primarie Pd a Firenze. Un vero e proprio ribaltone rispetto ai pronostici che invece indicavano come favorito il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, appoggiato da big locali come il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Giani, e sul piano regionale la consigliera regionale Valentina Mercanti. I dati ufficiali sull’esito delle urne saranno resi noti nelle prossime ore, ma intanto le cifre diffuse dal Partito Democratico disegnano lo scenario di queste primarie Pd.

I risultati delle primarie Pd 2023 a Firenze: l’esito delle urne

In Toscana oltre 100.000 persone hanno partecipato domenica 26 febbraio 2023 alle primarie Pd, aperte anche ai non iscritti in quasi 700 seggi gestiti da 4mila volontari. Secondo i numeri resi noti fino a questo momento, Elly Schlein a Firenze colleziona uno dei migliori risultati tra i grandi centri urbani di tutta Italia, intorno al 70% delle preferenze. Percentuale in linea con quelle di Milano, Genova e Palermo, altre città in cui almeno 7 simpatizzanti e iscritti del Pd su 10 hanno scelto la deputata. L’affluenza per le primarie nei seggi di Firenze è stata di circa 15.000 persone.

Chi ha vinto le primarie in Toscana: Emiliano Fossi segretario regionale

Durante la notte, a metà spoglio, Schlein in Toscana era avanti con 37.000 voti su 60.000 scrutinati. Vittoria per Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio e attuale deputato, che è stato eletto segretario regionale del Pd toscano, anche se con uno scarto minore. I risultati delle primarie Pd a Firenze e in Toscana sono “un segnale che il partito non è morto, il partito vuole cambiare – ha commentato Fossi -. L’appello che abbiamo fatto a venire a cambiare sta avendo successo. Da qui può partire la riscossa dei progressisti e della sinistra nel Paese e in Toscana”.

Il neo segretario del Partito Democratico toscano, ha poi indicato le priorità: “stare dalla parte dei più deboli, stare dalla parte di chi vive una situazione di povertà o di difficoltà, lottare contro le disuguaglianze, migliorare la qualità della vita delle persone tutte, a partire da chi sta peggio”. Fossi incontrerà la stampa oggi, alle 14.30 nella sede del partito in via Forlanini a Firenze.

Le reazioni politiche

Dopo che i risultati delle primarie Pd si erano ormai delineati, è arrivato il commento di Valentina Mercanti, la contendente per la segreteria regionale toscana: “Buon lavoro a Schlein e Fossi – ha detto -. Mi auguro che il Pd possa essere un partito aperto e plurale dove anche chi ha perso si possa sentire a casa”.

Complimenti per Elly Schlein sono arrivati inoltre dal sindaco di Firenze Dario Nardella, che sulla sua pagina Facebook ha anche ringraziato Stefano Bonaccini “per il grande lavoro e la passione che abbiamo condiviso. Il popolo democratico è più vivo che mai. Ora tutti insieme per rilanciare il Pd”.