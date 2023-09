Sciopero di autobus e tramvia a Firenze il 18 settembre 2023

Le fasce di garanzia saranno diverse per i bus e per il tram. Tutte le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici indetto lunedì 18 settembre

Sciopero dei mezzi pubblici anche a Firenze lunedì 18 settembre 2023, con possibili disagi per chi si muove con gli autobus di Autolinee Toscane e con la tramvia. I sindacati Cub Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas hanno proclamato in tutta Italia una mobilitazione di 24 ore che interessa gli autoferrotramvieri. Durante la giornata potrebbero quindi verificarsi disservizi, ritardi e cancellazioni di corse. Ecco gli orari dello sciopero del 18 settembre.

Sciopero per la tramvia di Firenze: gli orari del 18 settembre

Per quanto riguarda le due linee della tramvia di Firenze, durante la giornata dello sciopero saranno previste due fasce di garanzia, una in orario mattutino, la seconda di sera: i convogli circoleranno dalle 6.30 alle 9.30 e poi dalle 17.00 alle 20.00. Negli altri orari la regolarità delle corse dipenderà dal grado di adesione alla protesta da parte dei conducenti.

Gest, la società che gestisce il servizio tramviaro fiorentino, ha comunicato che l’adesione all’ultimo sciopero è stata del 4,08%. Per informazioni è possibile visitare il sito www.gestramvia.it, seguire i canali social dell’azienda e controllare i pannelli informativi elettronici alle fermate.

Sciopero degli autobus a Firenze il 18 settembre: quando circoleranno i mezzi pubblici

Nella stessa giornata incroceranno le braccia anche gli autisti del trasporto pubblico locale su gomma. Lunedì 18 settembre, gli orari dello sciopero degli autobus a Firenze saranno leggermente diversi da quelli della tramvia. Le corse saranno garantite dalle 4.15 alle 8.14 e poi tra le 12.30 e le 14.29, sia per i bus urbani che per i mezzi pubblici extraurbani. Nelle altre fasce orarie il servizio dipenderà dalla percentuale di adesione del personale: lo scorso 12 luglio, quando fu proclamato uno sciopero da parte dei Cobas, l’adesione degli addetti di Autolinee Toscane fu del 18,49%.

La mobilitazione non riguarderà solo il personale viaggiante, ma anche gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie, dove si potranno registrare disservizi. Per informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it, chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800142424 o controllare i canali social dell’azienda.

Le motivazioni della protesta

Cub Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas hanno indetto lo sciopero di lunedì 18 settembre nel settore dei mezzi pubblici, per diverse motivazioni. Tra le rivendicazioni dei sindacati un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali (a parità di stipendio) e la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti. Le sigle chiedono poi l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale, e lo stop delle privatizzazioni nel settore.