Sciopero Firenze 8 marzo 2022: orari dei mezzi pubblici, autobus e tramvia

Sciopero a Firenze l’8 marzo 2022, con disagi che potranno verificarsi per chi si sposta con i mezzi pubblici, come gli autobus di Autolinee Toscane e la tramvia. Per la festa della donna i sindacati di base, CUB e COBAS, hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che riguarda tutti i settori, anche quelli del trasporto pubblico locale e della scuola.

La mobilitazione che interesserà la città di Firenze durante la giornata di martedì 8 marzo è stata indetta, tra le altre cose, per la tutela di salute e sicurezza delle lavoratrici, il rinnovo della moratoria sui licenziamenti, una riforma pensionistica a 60 anni, il diritto a salari e carriere senza discriminazioni, il diritto allo studio e lavoro stabile, una sanità pubblica potenziata. Si tratta del secondo sciopero generale proclamato nel giro di 3 settimane.

Sciopero 8 marzo 2022 a Firenze: gli orari degli autobus

A Firenze lo sciopero degli autobus indetto per martedì 8 marzo prevede due fasce orarie di garanzia per chi si sposta sui mezzi pubblici gestiti da Autolinee Toscane:

Firenze urbano dalle 6 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00

Firenze extraurbano dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30.

Per gli altri comuni della Toscana interessati dallo sciopero dei mezzi pubblici, le fasce di garanzia sono le seguenti:

Prato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Grosseto, Piombino, Arezzo e Siena dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Pistoia dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30.

dalle 6.30 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 16.30. Pistoia (Montecatini) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Livorno ed Isola d’Elba dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 15. Pisa dalle 5.59 alle 08.59 e dalle 16.59 alle 19.59.

dalle 5.59 alle 08.59 e dalle 16.59 alle 19.59. Lucca dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15. Massa-Carrara dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Fuori da queste fasce orarie la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Per maggiori informazioni visitare il sito di Autolinee Toscane. Gli ultimi scioperi del trasporto pubblico locale, a cui aderirono COBAS Lavoro Privato, Usb e FAST Slm Confsal, risalgono al 4 febbraio scorso, quando l’adesione fu del 22,72%.

Sciopero 8 marzo, gli orari della tramvia

Sempre nell’ambito dello sciopero dei mezzi pubblici indetto per martedì 8 marzo 2022, anche il servizio della tramvia di Firenze potrà subire modifiche e ritardi. Ecco le fasce d’orario garantite, in cui circoleranno i convogli:

dalle 6.30 alle 9.30

dalle 17.00 alle 20.00

Anche in questo caso gli effettivi disservizi dipenderanno dall’adesione degli autisti della tramvia di Firenze allo sciopero dell’8 marzo 2022. Gest comunica che nell’ultima mobilitazione indetta dalle stesse sigle sindacali l’adesione tra il proprio personale era stata pari a zero. Per informazioni è possibile visitare il sito www.gestramvia.it, contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso) o 199.229300 (a pagamento da smartphone) e consultare i canali social di Gest.