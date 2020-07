Lezioni più brevi, da 45 minuti, studenti divisi in gruppi e in classe a turni di settimane alterne per evitare il sovraffollamento tra i banchi, interrogazioni anche online: queste le regole per il rientro a scuola al tempo del Covid delineate dalla bozza delle linee guida valide per la ripresa della didattica a settembre, in aula e a distanza.

Didattica integrata: è la strada tracciata dal Ministero per l’istruzione per far sì che gli studenti possano ritornare in sicurezza sui banchi di scuola al primo trillo della campanella, almeno a leggere la bozza delle linee guida anticipate oggi da La Repubblica.

La scuola da settembre: linee guida per il ritorno tra i banchi

La didattica integrata consiste in una parte di didattica in classe e una parte di Dad, acronimo di didattica a distanza. E mentre si attende di sapere in che misura saranno rafforzati gli organici delle scuole, il ministero ricorda che, per l’anno scolastico in partenza, è stato stanziato un miliardo di euro in più da destinare al personale: insegnanti e amministrativi.

Scuola: didattica e interrogazioni si fanno a distanza

Ma come si svolgerà questa didattica integrata e perché non si potrà rientrare tutti in classe contemporaneamente?

Il perché è presto detto: la mancanza di spazio. Per far sì che le postazioni siano adeguatamente distanziate e siano rispettate tutte le regole di sicurezza anti-Covid, in molte scuole (negli istituti dove è possibile sono cominciati i lavori di ampliamento delle classi, senza toccare palestre e mense) si potrebbe dover ricorrere ad una suddivisione delle classi. In parole povere, a seconda dell’attrezzatura tecnologica a disposizione di ciascun istituto, si dovrebbero poter suddividere le classi in due blocchi, uno che si trova fisicamente al banco e un altro che invece seguirà in diretta la lezione da casa. Il docente, inutile dirlo, sarà sempre in aula e da lì dovrebbe tenere lezioni, interrogazioni e verifiche.

Una settimana in classe, una a casa: studenti a scuola per gruppi e a turni

I tempi, per quegli istituti in cui si dovrà necessariamente ricorrere alla didattica a distanza, dovrebbero essere così scanditi: 5 o 6 giorni a scuola per un gruppo e a casa per l’altro, per poi invertire i gruppi la settimana successiva. Insomma, si dovrebbe andare di persona a scuola una settimana sì e una no.

Scuola, le nuove linee guida: lezioni da 45 minuti

Con la didattica a distanza però – che implica uno sforzo di concentrazione maggiore – andrebbe a ridursi la durata delle lezioni (sia di quelle a distanza che di quelle in classe) che diventerebbe di 45 minuti.

Cosa succede alla scuola in caso di lockdown

E se ci fosse un nuovo lockdown? In questo caso, come è successo questa primavera, la didattica a distanza tornerebbe a farla da padrona, ma questa volta le scuole non dovrebbero farsi cogliere impreparate. Nel caso di una nuova chiusura totale, dovranno infatti essere garantite 20 ore settimanali di video-lezioni agli studenti delle superiori, 15 a quelli delle scuole primarie, 10 per le prime classi delle elementari. Il ministero dà un’indicazione anche per le scuole dell’infanzia, che dovrebbero comunque mantenere il contatto tra i bambini tramite videochiamate periodiche.