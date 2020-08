Inizio e fine della scuola in Toscana: le date, il calendario e le vacanze

La prima campanella si avvicina sempre di più, tra discussioni e dubbi sui protocolli di sicurezza Covid. L‘inizio della scuola di ogni ordine e grado in Toscana è fissato per lunedì 14 settembre 2020, quando ci sarà il rientro nelle aule dopo lo stop di marzo per l’emergenza coronavirus, mentre la data della fine delle lezioni è fissata il 10 giugno 2021: sul calendario scolastico 2020/2021 influirà però l’andamento della pandemia. Non sarà un anno come tutti gli altri e gli studenti si apprestano a tornare in classe con tanti pensieri e altrettanti punti interrogativi.

L’unica certezza è che il Ministero della pubblica istruzione ha stabilito a livello nazionale le date di inizio e fine dell’anno scolastico (per questo in Toscana il ritorno sui banchi non è il 15 settembre 2020, come di consueto, ma un giorno prima) e ha dettato le linee guida per il rientro e creato una pagina online dove le famiglie possono reperire le informazioni. Poi bisognerà adeguarsi all’evolversi degli eventi e stare pronti a riaffrontare un periodo di chiusura – qualora fosse necessario – riutilizzando il metodo della didattica a distanza.

Distanziamento e regole da seguire per il rientro a scuola

Per adesso si parte con l’idea di rientrare sui banchi, con alcune regole da rispettare:

un metro di distanza da uno studente all’altro

banchi singoli

pulizia costante di banchi e materiale didattico

Ancora da stabilire le disposizioni riguardanti l’utilizzo delle mascherine, che sono in via di definizione da parte del Comitato tecnico scientifico: l’indirizzo è di prevedere l’obbligo di mascherina anche a scuola, ma devono essere passati in rassegna i vari casi specifici (alunni seduti al banco, in movimento nell’edificio, interrogazioni e via dicendo).

Scuola in Toscana: inizio, fine e le date delle vacanze 2020/2021

E anche se ci sono tante incertezze, c’è una cosa a cui nessuno rinuncia, il pensiero delle “ferie”. Le vacanze di Natale e di Pasqua in Toscana sono fisse: una delibera della Regione ha deciso un calendario scolastico che si ripete ogni anno (e quindi anche tra il 2020 e il 2021, coronavirus permettendo), ma i singoli istituti possono decidere di prolungare lo stop alla didattica o di fare ponti in base all’autonomia scolastica. Queste le date in cui è obbligatorio fermare le lezioni:

vacanze di Natale 2020/2021 in Toscana: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi

da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi vacanze di Pasqua 2021 in Toscana: da giovedì 1° a martedì 6 aprile 2021 compresi (il 4 aprile è la domenica di Pasqua)

Il calendario scolastico e i ponti 2020-2021 in Toscana

Come detto sono i singoli istituti a poter decidere ponti e sospensioni delle lezioni, da “attaccare” ai giorni di festa previsti dal calendario dell’anno scolastico 2020/2021. Dopo l’inizio della scuola, il 14 settembre, il primo giorno di vacanza per gli studenti della Toscana sarà martedì 8 dicembre 2020, festa dell’Immacolata concezione. Quest’anno il 1° novembre (Ognissanti) cade di domenica, quindi niente ponte di Halloween. Molti si domandano anche se il 30 novembre, giorno in cui ricorre la Festa della Toscana rientri tra le festività: la risposta è no, le scuole sono regolarmente aperte e non viene sospesa l’attività didattica.

Questi gli altri giorni festivi, più spostati verso la fine della scuola: sabato 1° maggio (festa del lavoro), mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica) e il giorno in cui ciascuna città celebra il Santo Patrono. Niente da fare per la Festa della Liberazione: nel 2021 il 25 aprile cade di domenica.