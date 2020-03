Nelle ultime ore le chat Whatsapp che raggruppano genitori sono diventate “bollenti”. È uno screeshot a circolare insistentemente, quello di una fantomatica news comparsa sul sito di Repubblica: scuole chiuse fino al 2 maggio 2020. Si tratta però di un’immagine fake, ha tenuto a precisare lo stesso quotidiano, non è stata mai pubblicata una notizia di questo tipo. Non c’è alcuna conferma ufficiale sulla data, ha precisato poi la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina: ancora non si conosce il giorno esatto della riapertura delle scuole, perché il governo sta lavorando a una proroga dello stop alle lezioni oltre il 3 aprile per l’emergenza coronavirus.

Conte: proroga della chiusura di scuole e negozi

Visto l‘andamento dei contagi in tutta Italia, al momento non è possibile pensare a una fine del blocco totale il prossimo 3 aprile. È stato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte a indicare la strada in un colloquio con il Corriere della Sera: la chiusura delle scuole e dei negozi, ha detto, non potrà che subire una proroga. “Le misure restrittive stanno funzionando – ha spiegato il premier – è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima”.

Scuole chiuse fino al 2 maggio? No, non c’è ancora una data

Le scuole saranno chiuse ben oltre il prossimo 3 aprile, ma è ancora troppo presto per dire quando bambini e ragazzi torneranno sui banchi. Al momento “non è possibile dare una data dell’apertura delle scuole”, ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, interpellata da Sky tg24 in merito alla fake news del 2 maggio (qui sotto il video). “Tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico – ha chiarito -. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”.

Coronavirus: come sta reagendo la scuola? A Sky TG24 per raccontare come la comunità scolastica sta affrontando l’emergenza. #LaScuolaNonSiFerma Gepostet von Lucia Azzolina am Donnerstag, 19. März 2020

Gli esami di maturità 2020 e l’emergenza coronavirus

Il governo sta anche studiando “diversi scenari” per gli studenti che alla fine del’anno scolastico 2019/2020 devono sostenere l’esame di maturità: tutto dipende da quanto ancora le scuole dovranno rimanere chiuse, fa sapere la titolare del dicastero dell’Istruzione.