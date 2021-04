Spostamento tra regioni, 26 aprile: quando è consentito con la carta verde

Dal 26 aprile cambiano le regole per viaggiare in Italia: il nuovo decreto del governo Draghi sta definendo quando sarà consentito effettuare uno spostamento tra regioni anche grazie a un “carta verde” ossia una certificazione simile al green pass europeo con cui viaggiare da e verso aree arancioni e rosse. L’altra novità sarà il ritorno della zona gialla, che di fatto sbloccherà la circolazione tra le regioni che finiranno in questa fascia di rischio (tra loro è in corsa per diventare gialla anche la Toscana).

Quando è possibile uscire dalla regione: lavoro, salute, necessità e seconde case

Fino al 26 aprile, in assenza della carta verde per viaggiare, lo spostamento tra regioni arancioni e rosse è possibile solo per motivi di lavoro, salute e necessità. La giustificazione va specificata nell’autocertificazione, da compilare in caso di controlli delle forze dell’ordine, che possono verificare la veridicità di quanto riportato nel modulo.

Al momento è consentito uscire dalla propria regione per raggiungere le seconde case di proprietà o in affitto per lungo periodo, anche se si arriva in zona arancione o rossa. È però necessario essere proprietari o affittuari degli immobili da prima del 14 gennaio 2021 e recarsi nelle abitazioni solo con il proprio nucleo familiare convivente. Questa possibilità sarà prevista anche dal 26 aprile in poi. Alcune Regioni però hanno emanato ordinanze più restrittive.

Quando sarà consentito lo spostamento tra regioni con la carta verde: zona gialla, arancione e rossa

Dal 26 aprile 2021, torneranno le zone gialle per i territori con dati sotto controllo e sarà quindi consentito lo spostamento tra queste regioni. Da un territorio giallo si potrà andare verso altre aree gialle, ma non uscire dalla regione diretti in zone arancioni o rosse se non per lavoro, salute o necessità. Per viaggiare da e verso i territori con il maggiore livello di rischio Covid sarà introdotta una carta verde sul modello del green pass europeo, ossia una certificazione cartacea o digitale che attesterà una delle 3 condizioni per cui è consentito lo spostamento tra e verso regioni italiane in zona arancione o rossa:

il pass verde vaccinale – attesterà di aver fatto le due dosi del vaccino Covid e sarà rilasciato dalla struttura che farà la somministrazione certificato di guarigione dal coronavirus negli ultimi 6 mesi, rilasciato dall’ospedale competente, dal medico di base o dal pediatra la carta verde per aver effettuato un test molecolare o un tampone rapido con esito negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento tra regioni

Il governo sta lavorando per introdurre il pass verde per viaggiare tra le regioni arancioni e rosse già dal 26 aprile, ma probabilmente all’inizio questa certificazione sarà solo cartacea. I documenti dureranno 6 mesi, ad eccezione del certificato che attesta il tampone nei 2 giorni precedenti allo spostamento interregionale. Chi falsificherà la carta verde per viaggiare, rischierà conseguenze penali e una sanzione da 400 a 3.000 euro per aver compiuto uno spostamento tra regioni non consentito dal nuovo decreto.