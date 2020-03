I supermercati Coop di tutta Italia saranno chiusi la domenica a seguito dell’emergenza coronavirus e questa decisione riguarda anche Unicoop Firenze, che gestisce oltre 100 punti vendita Coop.fi distribuiti sui territori di 7 province tra Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca, Siena e Arezzo.

Perché i supermercati Coop sono chiusi di domenica?

Finora i supermercati più grandi dell’insegna toscana erano aperti la domenica mattina, ma l’allerta per l’aumento di casi di Covid-19 ha fatto scattare lo stop festivo che riguarderà due weekend: il bandone rimarrà giù domenica 22 e domenica 29 marzo 2020. Dopo questo periodo la situazione verrà rivalutata.

“La riteniamo – si spiega in una nota ufficiale di Unicoop Firenze – una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente, per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane”.

Coop.fi aperti durante la settimana

I supermercati Coop.fi restano però aperti regolarmente durante la settimana, dal lunedì al sabato, anche se con qualche modifica di orario. La scorsa settimana Unicoop Firenze ha infatti deciso di anticipare la chiusura alle ore 20.00 per consentire il rifornimento degli scaffali, dopo la corsa agli acquisti scattata con l’allerta coronavirus.

Nei negozi Unicoop Firenze rimangono comunque attive le misure anti-affollamento, che prevedono l’ingresso contingentato dei clienti nei punti vendita e il rispetto della distanza tra le persone di almeno un metro.