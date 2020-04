Coronavirus, in Toscana più tamponi in auto. Chi può fare il test

L'utente resta in macchina e viene sottoposto al test. Questa nuova modalità per effettuare i tamponi arriva anche a Firenze, Prato e Pistoia

Un test in “modalità drive in”, anzi drive through per dirla in gergo tecnico. In Toscana aumentano le Asl che effettuano tamponi per il coronavirus in auto, prelevando il campione dal paziente seduto nella propria vettura: adesso la novità arriva anche a Firenze, Prato e Pistoia. Lo annuncia l’Asl Toscana Centro in una nota. Ecco come funziona e chi può fare questi esami.

Toscana, tamponi in auto: come funziona a Firenze, Prato e Pistoia

Nel dettaglio, 10 operatori accreditati dalla Asl allestiscono punti di accesso, ossia unità mobili o gazebo dove sono presenti un operatore e un infermiere, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00. Il personale è dotato dei dispositivi di protezione individuale come mascherina, occhiali protettivi e tuta.

Come già sperimentato nei territori delle altre due Asl toscane, anche a Firenze, Prato e Pistoia i pazienti raggiungono il “punto drive through” a bordo della propria auto, seguono i cartelli e solo quando l’operatore sanitario dà l’ok, gli utenti possono abbassare il finestrino e senza scendere dalla vettura vengono sottoposti ai tamponi per il coronavirus.

Questa modalità riduce al minimo i contatti e permette di effettuare molti test senza recarsi a domicilio, in tutta sicurezza. Si prevede che grazie ai tamponi in auto potranno essere effettuati fino a 1700 esami al giorno, solo nel territorio dell’Asl Toscana Centro (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia).

Chi può fare il tampone “drive through”

Attenzione però, non è possibile presentarsi autonomamente. È l’Asl Toscana Centro a individuare i pazienti che possono essere sottoposti ai controlli, ad esempio persone clinicamente guarite dal coronavirus che possono uscire di casa e recarsi in auto ai punti drive through per sottoposti ai tamponi di secondo e terzo controllo che verificano la negatività al virus.

È la stessa struttura che effettua i tamponi in auto a contattare le persone interessate, in base agli elenchi della Asl, e a fissare la data e l’orario del test. Una volta effettuato l’esame, i campioni vengono poi ritirati dall’azienda sanitaria e inviati ai laboratori di analisi. Questa attività si va ad aggiungere allo screening domiciliare portato avanti dalle USCA, le unità mobili di medici e infermieri che garantiscono assistenza e cura a chi è in isolamento a casa per il Covid-19.