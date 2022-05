Terremoto, Firenze: epicentro della scossa a Impruneta

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio, 3 maggio 2022, nella zona sud di Firenze e in buona parte della Toscana centrale: l’epicentro è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nel comune di Impruneta, alle porte del Chianti.

Terremoto a Impruneta (Firenze): la magnitudo della scossa

Secondo quanto rende noto l’Ingv, con le sue rilevazioni in tempo reale, la scossa di terremoto delle ore 17.50 con epicentro a 4 chilometri a sud-ovest di Impruneta, nella Città metropolitana di Firenze, ha avuto una magnitudo di 3,7, ad una profondità di 10 chilometri.

Nonostante la scossa non sia stata forte, il terremoto è stato avvertito anche intorno a Firenze, da Prato a Pistoia fino a Siena e Arezzo. Questo perché, spiegano gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la struttura geologica dell’area è caratterizzata da depositi alluvionali che “amplificano” i movimenti tellurici.

Le verifiche

La stessa zona fu interessata nel 2014 da una serie di sequenze sismiche. Il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella su Twitter comunica che “al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone”, invitando i cittadini a mettersi in contatto con la protezione civile della Regione Toscana in caso di bisogno. Qui il vademecum su cosa fare in caso di terremoto.