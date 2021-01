Toscana, Covid: oggi giù i contagi, su i vaccini. I dati del 12 gennaio

I dati del nuovo bollettino della Regione indicano che in Toscana i contagi di Covid oggi, 12 gennaio, sono in diminuzione a fronte di un numero maggiore di tamponi. Sono 303 i nuovi casi di coronavirus registrati sul territorio regionale, contro i 379 di ieri. Crescono i tamponi molecolari effettuati, oltre 7.500 nelle ultime 24 ore, e anche i test antigenici rapidi, più di 5.000 in un giorno.

Intanto arrivano buoni dati anche dalle vaccinazioni anti Covid-19 in Toscana, una delle prime regioni a livello nazionale: secondo il report aggiornato a oggi, 12 gennaio, sono 49.813 le persone sottoposte al vaccino di Pfizer-Biontech ed è stato somministrato il 95% delle dosi fin qui consegnate. Oggi inoltre sono arrivate altre 33.500 dosi.

Ecco i dati principali del bollettino di oggi, 12 gennaio, sui contagi di Covid in Toscana.

Toscana: i dati sui contagi di Covid di oggi (12 gennaio)

Calano non solo i nuovi contagiati ma anche i ricoverati nei posti letto Covid e quelli in terapia intensiva, mentre oggi sono stati comunicati 21 nuovi decessi. Ecco il dettaglio:

Nuovi casi positivi al coronavirus, 12 gennaio: 303 contagi (ieri 379)

(ieri 379) Tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore: 7.569 (contro i 5.650 ieri)

Test antigenici rapidi fatti in un giorno: 5.232 (487 quelli comunicati ieri)

Tasso di positività : il 4% di soggetti testati è risultato positivo al Covid-19 (dato in diminuzione rispetto a ieri, era al 6,7%), l’11,5% se si escludono i tamponi di controllo

: il 4% di soggetti testati è risultato positivo al Covid-19 (dato in diminuzione rispetto a ieri, era al 6,7%), l’11,5% se si escludono i tamponi di controllo Totale delle persone positive al Covid-19 oggi, 12 gennaio, in Toscana: 8.723 (-3,3% rispetto a ieri)

Ricoverati in ospedale: 910 (-23 rispetto a ieri)

di cui 137 in terapia intensiva (-7)

(-7) Morti comunicati oggi per Covid-19: 21 decessi, età media 87 anni

Guariti nelle ultime 24 ore: 579 persone

La situazione del coronavirus in Toscana dall’inizio dell’emergenza

Casi totali di Covid-19 in Toscana dall’inizio dell’epidemia al 12 gennaio: 125.633

Tamponi complessivi effettuati fino a oggi: 1.978.712

Guariti dall’inizio dell’epidemia: 113.005

Morti totali da febbraio ad oggi: 3.905

Questa la situazione dei positivi al coronavrius per provincia: 34.993 i casi complessivi ad oggi a Firenze (76 in più rispetto a ieri), 10.750 a Prato (19 in più), 10.718 a Pistoia (15 in più), 7.902 a Massa (9 in più), 13.100 a Lucca (20 in più), 17.319 a Pisa (21 in più), 9.315 a Livorno (12 in più), 11.242 ad Arezzo (33 in più), 5.433 a Siena (92 in più), 4.306 a Grosseto (6 in più). 555 casi positivi sono stati notificati in Toscana, ma si riferiscono a residenti in altre regioni.

Questi i link utili per conoscere l’andamento del contagio da Covid-19 in Toscana e della campagna vaccinale: i dati e i grafici dell’Ars; il report regionale sui vaccini contro il coronavirus.