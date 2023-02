Toscana Pride 2023: sarà a Firenze, attesa per la data

- Pubblicità -

Ancora la data non c’è, il luogo invece è stato annunciato: il Toscana Pride 2023 si terrà a Firenze. La sfilata dell’orgoglio LGBTQIA+* (ossia lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) torna in città dopo 7 anni. A comunicarlo sono state le 17 associazioni che fanno parte del comitato promotore della manifestazione.

Le motivazioni della manifestazione arcobaleno

“Ci opporremo con ogni mezzo alle politiche oscurantiste del Governo Meloni che prende di mira soprattutto i diritti delle persone trans* e delle famiglie arcobaleno. Il richiamo a ‘Stato, Nazione e Famiglia’ della destra governativa più reazionaria di tutti i tempi è un chiaro tentativo di mettere al bando le nostre esistenze e di ignorare sistematicamente le nostre istanze”, ha commentato il portavoce della manifestazione Vincent Vallon. La sfilata arcobaleno del Toscana Pride nel 2016 ha toccato proprio Firenze, per poi interessare negli anni successivi anche Arezzo, Siena, Pisa e – la scorsa estate – Livorno, portando in piazza un totale di 100mila persone. Del comitato promotore fanno parte 17 associazioni toscane, tra cui anche tre realtà attive a Firenze: Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Azione Gay e Lesbica, Ireos Comunità Queer Autogestita.

- Pubblicità -

“Una legge contro le discriminazioni basate su orientamento e identità e contro la misoginia e l’abilismo – ha aggiunto Vallon -, il riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie arcobaleno e una legge sulle adozioni anche a single e coppie dello stesso sesso/genere, il diritto all’autodeterminazione delle persone trans* e non binarie, la scuola e la famiglia sono diventate il campo di battaglia di uno scontro ideologico tra il bene e il male che non serve a nessunə e impedisce all’Italia – tra i Paesi più arretati d’Europa – di avanzare sul piano dei diritti civili mettendo in atto politiche efficaci di contrasto alla violenza sistemica e patriarcale su tutte le soggettività marginalizzate: donne, persone lgbtqia+ e con disabilità, migranti e razzializzate, sex worker e precariз. Il Toscana Pride sarà la voce di tutte queste persone. Sarà la nostra resistenza”.

In attesa della data del Toscana Pride 2023 a Firenze

L’evento farà parte dell’Onda pride, la serie di manifestazioni LGBTQIA+* che si svolgono da Nord a Sud in tutta Italia, da Milano a Palermo, da Trento a Napoli, tra la fine di maggio e l’inizio di luglio. Finora sono 17 i cortei annunciati in tutto il Paese. Manca ancora all’appello la data del Toscana Pride di Firenze e nei prossimi mesi andrà anche definito il percorso del corteo. Su questo però si attendono le comunicazioni ufficiali del Comitato promotore, che ha inoltrato una richiesta al Comune di Firenze proponendo una data per l’evento. Per aderire al Toscana Pride 2023 di Firenze è possibile scrivere a [email protected] e sostenere l’evento facendo un bonifico sul conto corrente IBAN IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa) intestato a: Toscana Pride.