Toscana Pride 2022 a Livorno: la data della grande sfilata lgbt

Il Toscana Pride per il 2022 fa tappa a Livorno: dopo due anni di rinvii, è stata fissata la data della sfilata dell’orgoglio lgbtqia* (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale), con un percorso che toccherà la città labronica a metà giugno ma che è anticipato da un lungo programma di eventi. “Fuori e sempre controvento” è lo slogan scelto per il corteo di quest’anno.

Nel manifesto politico del corteo le 15 associazioni promotrici chiedono leggi contro l’omofobia e la transfobia e norme adeguate alle necessità della comunità arcobaleno, che garantiscano alle persone lgbtqia+ il benessere e il pieno sviluppo nella società.

La data del Pride in Toscana: sfilata a Livorno il 18 giugno 2022

Dopo Firenze, Arezzo, Siena e Pisa, il Toscana Pride 2022 si svolgerà a Livorno sabato 18 giugno. Inizialmente doveva svolgersi due anni fa, ma a causa della pandemia è stato spostato prima al 2021 e infine rimandato a quest’anno. Un evento che così ha un doppio significato.

Lo slogan del corteo livornese, “Fuori e sempre controvento”, vuole prima di tutto richiamare il 50esimo anniversario del primo “gay pride” italiano: la manifestazione in difesa dei diritti delle persone omosessuali organizzata a Sanremo il 5 aprile del 1972 dal F.U.O.R.I. (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano). Allo stesso tempo rivendica anche la possibilità di tornare a manifestare “fuori”, nelle piazze, anche con un riferimento anche alla città labronica e ai suoi venti. Il manifesto ufficiale è stato disegnato da Niro Perrone.

Il percorso del Toscana Pride 2022 a Livorno e gli eventi

Se il manifesto politico è già stato pubblicato, in queste settimane dovrà essere definito il percorso del Toscana Pride 2022 a Livorno, lungo cui sfilerà il colorato corteo accompagnato dai carri musicali. Come consueto l’itinerario uscirà dal confronto tra il comitato promotore e le autorità. Intanto sono già partiti gli eventi che porteranno fino al pride del 18 giugno, dagli apertivi, alle feste in discoteca fino ai contest musicali (il calendario sul sito ufficiale).

Come aderire e sostenere l’evento

È possibile aderire al Toscana Pride 2022 di Livorno scrivendo all’indirizzo mail scrivendo [email protected], mentre per sostenere la manifestazione è possibile comprare i gadget ufficiali, come la T-shirt, o fare una donazione sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa) intestato a Toscana Pride.

Queste le associazioni che fanno parte del comitato promotore: AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo, Arcigay Firenze, Arcigay Livorno, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), L’Asterisc* Arcigay Prato-Pistoia, LuccAut (Lucca), Arcigay Siena, Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.