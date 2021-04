Nessuna sorpresa nell’uovo di Pasqua: per il ritorno in arancione bisognerà aspettare. Per capire quando finisce la zona rossa in Toscana e quanto dura la stretta per spostamenti, negozi, ristoranti e scuole bisogna prendere in considerazione le regole dell’ultimo Dpcm che saranno confermate dal nuovo decreto Covid di aprile. Il provvedimento del governo Draghi fissa infatti la durata minima della zona rossa: in base ai dati dei contagi si può già ipotizzare una possibile data per la fine del lockdown in Toscana, ma molto dipenderà dall’andamento della curva epidemica nei prossimi giorni.

Che colore è la Toscana dal 7 aprile: quanto dura la zona rossa e quando finisce

La Toscana è in zona rossa dal 29 marzo e qui resterà anche il sabato santo, a Pasqua e Pasquetta, quando in tutta Italia scatteranno le limitazioni previste per la fascia di massimo rischio Covid. Dal 3 al 5 aprile 2021 le regole però saranno leggermente diverse da quelle dell’ultimo Dpcm, in particolare per quanto riguarda la visita ai parenti e amici in un’altra abitazione privata: di norma in zona rossa questi spostamenti sono vietati, ma il 3, 4 e 5 aprile saranno consentiti una volta al giorno, in massimo 2 persone, all’interno del territorio regionale, come succedeva a Natale.

No all’arancione anche la prossima settimana (6-11 aprile), perché la Toscana rimarrà in zona rossa fino a quando non ci sarà una decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza. La durata minima della zona rossa è di 15 giorni: questo vuol dire che la Toscana resterà nella fascia di rischio massimo almeno fino a lunedì 12 aprile, ma non è detto che le restrizioni finiranno a metà mese. Qui le regole e cosa si può fare in zona rossa. Di certo dal 7 aprile ci saranno novità per le scuole: il nuovo decreto Draghi di aprile impone il ritorno a scuola, dopo le vacanze di Pasqua, per i bambini delle materne e delle elementari e per i ragazzini della prima media. Nessuna novità invece su quando riaprono i parrucchieri.

Toscana quanto dura la zona rossa e quando si torna in arancione?

Scontato dunque l’esito della cabina di regia nazionale di venerdì 2 aprile, i dati cruciali saranno quelli comunicati ufficialmente il 9 aprile con il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute. In base a quel report si potrà capire fino a quando durerà la zona rossa in Toscana, se per un altra settimana o no. Sono necessari infatti numeri in miglioramento costante per ambire a una promozione di fascia.

Intanto l’aggiornamento sui contagi mette a rischio il ritorno in zona arancione a metà mese: la fine della zona rossa in Toscana e un cambio di colore dal 13 aprile non sono così scontati. Dopo i buoni numeri dei primi due giorni della settimana (1.021 nuovi casi positivi lunedì, 1.180 il giorno dopo), il picco di mercoledì (1.538) rischia di far sballare i dati, condannando la regione a una permanenza nella fascia di rischio maggiore fino a martedì 20 aprile. Cruciali i report dei prossimi giorni.

Quando si torna in zona gialla?

Se le regole su quanto dura la zona rossa sono ben definite, più difficile dire quando la Toscana potrà tornare in zona gialla. Questa area di basso rischio rimane un miraggio per tutta Italia. Il governo Draghi, con il nuovo decreto Covid in vigore dal 7 aprile cancella la zona gialla fino al 30 aprile. L’Italia sarà quindi a due colori, arancione o zona rossa, ma potranno essere decise riaperture lì dove i contagi sono sotto controllo.