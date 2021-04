Addio zona rossa, ma solo per metà. È ufficiale: la Toscana torna arancione la prossima settimana. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità promuovono la regione e adesso arriva l’ordinanza del Ministro della Salute Speranza. Ma quando la Toscana diventerà zona arancione, in alcuni territori scatteranno le zone rosse locali, secondo quanto annunciato dal governatore Eugenio Giani. Molti territori hanno infatti un’alta incidenza di contagi e gli ospedali in una situazione critica per l’alto numero di ricoveri.

Da quando la Toscana torna in zona arancione: cambio colore da lunedì 12 aprile 2021?

Lunedì 12 aprile, e non martedì 13 aprile come ipotizzato in un primo momento: ecco quando la Toscana diventa zona arancione. L’ordinanza ufficiale è attesa entro la serata di oggi (venerdì 9) e sarà l’ultimo tassello per l’allentamento delle restrizioni entrate in vigore il 29 marzo scorso. Qui le regole della zona arancione toscana.

Secondo quanto riportato da Giani l’indice Rt della Toscana è a quota 1,01, al di sotto della soglia che fa scattare in automatico la zona rossa (1,25) e a un passo da un dato da fascia gialla (sotto 1). L’incidenza dei contagi invece è di 230 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, lontano quindi dai 250 positivi che implicano una retrocessione immediata. La discordanza tra le regole dell’ultimo Dpcm e quelle del nuovo decreto legge Draghi ha giocato a favore del passaggio in arancione della Toscana, accorciando il periodo minimo di durata della zona rossa.

Zone rosse in Toscana la prossima settimana

Quando la Toscana cambierà colore passando in arancione, in molte aree rimarrà in vigore la zona rossa per effetto di una nuova ordinanza regionale: lo ha anticipato il presidente della Regione Eugenio Giani in un’intervista televisiva. La situazione in molti ospedali è infatti vicina alla saturazione. Sono 5 o 6 i territori toscani che superano la soglia critica dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, ha detto Giani. Qui sarà istituito il lockdown locale.

Tra le aree della Toscana che resteranno zona rossa figurano anche la provincia di Prato, il Valdarno Inferiore, Empoli e i comuni limitrofi. I dati stanno arrivando in queste ore negli uffici regionali e l’ordinanza sarà emanata entro la mattinata di sabato 10 aprile.