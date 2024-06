Tour de France a Firenze: tutti gli orari e dove vederlo in tv

- Pubblicità -

Il Tour de France 2024 sbarca a Firenze, prima con la presentazione delle squadre (in diretta tv), poi con la partenza vera e propria della tappa inaugurale (sabato): ecco tutti gli orari e le informazioni utili. La città da giorni si è vestita di giallo, con manifesti, magliette giganti appese su porte e torri storiche, stendardi e anche grazie a un videomapping proiettato su Palazzo Vecchio fino al 29 giugno.

Giovedì 27 giugno, ore 14.00

Il primo orario legato agli eventi ufficiali del Tour de France a Firenze da segnare in agenda è quello delle 14 di oggi, giovedì 27 giugno. Alle scoccare delle due del pomeriggio in piazza Santa Croce apre al pubblico il Fan Park ufficiale con attività per grandi e piccini, animazioni, giochi, gadget e spazi dedicati al food. Resterà attivo giovedì fino alle 21, venerdì dalle 11 alle 21 e sabato, giorno della corsa, dalle 11 alle 18, con ingresso libero (qui gli eventi collaterali per il Grand Départ).

- Pubblicità -

Sempre alle 14 scattano le chiusure delle strade di Firenze interessate dalla presentazione delle 22 squadre del Tour de France. Il divieto di transito continuerà fino alle 21 circa. Il provvedimento più impattante è la chiusura del piazzale Michelangelo e dell’itinerario di viale dei Colli. Per attraversare la città bisognerà fare i viali di circonvallazione o passare dall’autostrada A1.

Giovedì 27 giugno, ore 17.00

Si accendono i riflettori sul palco allestito a piazzale Michelangelo con l’inizio della festa (e della diretta tv) per la presentazione delle squadre del Tour de France 2024, sulla terrazza panoramica di Firenze. Già dalle 17 si inizierà con spettacoli, musica e animazione, in attesa dell’arrivo dei ciclisti, attesi un’oretta dopo. L’ingresso è gratuito, ma non sarà possibile arrivare in auto (visto le chiusure delle strade e i divieti di sosta).

- Pubblicità -

Dalle 16 alle 21 viaggerà però una navetta gratuita tra piazza Vittorio Veneto e il piazzale Michelangelo, con una frequenza di 10 minuti (il percorso qui sotto). Dalla fine del divieto di transito poi i bus n°12 e 13 riprenderanno a servire il piazzale e saranno gratuiti. La presentazione delle squadre del Tour de France, uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il globo, sarà trasmesso in mondovisione: in Italia si potrà vedere su RAI Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle 18.30.

- Pubblicità -

Giovedì 27 giugno, ore 18.00

I ciclisti arriveranno durante il tardo pomeriggio in Palazzo Vecchio per gli shooting fotografici di rito e il briefing tecnico delle 22 squadre, composte da 8 ciclisti ciascuna per un totale di 176 atleti. Dalle ore 18.00 ogni squadra partirà da piazza della Signoria e percorrendo i lungarni e le Rampe del Poggi arriverà fino al palco del piazzale Michelangelo.

Una curiosità. Gli atleti vivono in una “bolla”, simile a quelle previste per il Covid: per limitare la possibilità di contrarre virus e ammalarsi i componenti di un singolo team possono avere contatti solo all’interno della propria squadra. Gli unici contatti previsti sono quelli in gara.

Venerdì 28 giugno, ore 8.30

Venerdì sarà un giorno di pausa per gli eventi ufficiali e non ci saranno chiusure di strade, ad eccezione della viabilità interna al parco delle Cascine (dove si trova il villaggio del Tour de France) e del ponte del Barco. Ecco gli orari: in queste aree scatterà il divieto al transito dalle ore 8.30 di venerdì fino alle 20 di sabato 29 giugno. La giornata campale per i disagi alla viabilità sarà però sabato, in occasione della partenza della gara.

Sabato 29 giugno, ore 9.00

Le chiusure delle strade per la partenza Tour de France a Firenze (qui il dettaglio) scatteranno dalle ore 9 alle 14. In questo lasso di tempo tutto il percorso sarà off limits per auto e ogni tipo di veicolo. In particolare sarà chiuso l’intinerario che tocca il piazzale e le principali direttrici di Gavinana: via Coluccio Salutati, viale Giannotti, viale Europa. Anche in questo caso per attraversare la città saranno percorribili i viali di circonvallazione oppure si potrà passare dall’autostrada A1.

Sabato 29 giugno, ore 10.00 e 12.00

Sabato mattina ci sono vari orari da segnarsi per il Tour de France a Firenze. Alle 10.00 dal villaggio delle Cascine (il piazzale davanti Agraria) partirà la carovana gialla, quella pubblicitaria che anticipa di un paio d’ore il passaggio dei ciclisti del Tour de France. I ciclisti quindi lasceranno le Cascine alle 12 per una pedalata non competitiva che toccherà i luoghi simbolo di Firenze. Una decina di minuti dopo è previsto l’arrivo in piazza della Signoria per lo start istituzionale davanti Palazzo Vecchio.

Poi ci sarà un altro pezzo di percorso non competitivo, una sorta di “riscaldamento” del Tour de France con vista sui monumenti di Firenze. Il gruppo di atleti passerà da Ponte Vecchio, via Romana, salirà dall’itinerario del viale dei Colli fino al piazzale, poi scenderà a Gavinana e arriverà fino a via di Ripoli. Qui, davanti al Viola Park ci sarà la partenza vera e propria della gara del Tour de France: l’orario di inizio è fissato alle 12.41.

Dove vedere la partenza del Tour de France da Firenze e gli orari

Sarà possibile vedere la partenza del Tour de France (oltre che dalle strade di Firenze) anche in diretta tv su Rai 2. L’arrivo è previsto a Rimini intorno alle 18.00. La gara sarà trasmessa integralmente anche su Eurosport (pacchetto Sky), su Discovery plus e in streaming su DAZN. In questo articolo il percorso dettagliato della prima tappa Firenze-Rimini.

Gli orari del Tour de France a Firenze: quando passa a Pontassieve, Rufina, Dicomano e San Godenzo?

Dopo il giro per le strade di Firenze (vedi sopra) e la partenza dal Viola Park, il Tour de France toccherà, in diversi orari, anche Pontassieve, Rufina, Dicomano e San Godenzo. Due ore prima degli atleti passerà la carovana pubblicitataria. L’arrivo dei primi ciclisti a Pontassieve è previsto alle 12.54 circa, a Rufina intorno alle 13, a Dicomano 20 minuti dopo e infine dopo le 13.39 a San Godenzo. Qui la cronotabella della prima tappa del Tour de France, in pdf.