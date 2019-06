Tramvia, si riparte con molte novità: stavolta tocca alla linea 3 per Bagno a Ripoli, alla linea 4 verso Le Piagge e all’estensione fino a piazza San Marco. Già dalla fine di quest’anno potrebbero scattare i primi lavori, si studia una coppia di tunnel in piazza della Libertà e in piazza Beccaria, mentre per due lunghi tratti la futura T3 viaggerà a batteria, senza essere alimentata da pali.

Le ultime notizie sui progetti arrivano dalla riunione sullo sviluppo della linea tramviaria fiorentina voluta dal sindaco Dario Nardella con i tecnici, i progettisti e l’assessore alle grandi infrastrutture e mobilità Stefano Giorgetti.

Primi lavori: la tramvia per San Marco

Sul tavolo anche la questione dell’estensione della tramvia fino a piazza San Marco con un braccio ferrato che partirà dalla Fortezza, lì dove oggi arriva la linea 1 Leonardo, percorrerà viale Lavagnini, girerà intorno a piazza della Libertà per imboccare poi via Cavour e arrivare fino a San Marco. Da qui Sirio tornerà indietro su un secondo itinerario, che toccherà via La Pira e via la Marmora.

In questo caso i cantieri, secondo le prime previsioni, potrebbero partire già a fine anno o al massimo nei primi mesi del 2020. I pali con i fili di alimentazione ci saranno, ma verranno sfruttati i lampioni già esistenti.

Tramvia, novità per la linea 3.2 verso Firenze sud e Bagno a Ripoli

Si inizia a delineare il futuro volto della linea 3.2 della tramvia verso Bagno a Ripoli. Il sindaco Dario Nardella ha chiesto ai tecnici di studiare la creazione di 2 sottopassi per le auto. L’idea è questa: sopra il tram, sotto le macchine. Il primo in piazza della Libertà, in un solo senso, l’altro in piazza Beccaria, nelle due direzioni, per rendere la piazza pedonale.

Tra le novità anche quelle che riguardano gli alberi dei viali di Circovallazione e di viale Giannotti che, dice Palazzo Vecchio, non saranno toccati. La linea 3.2 della tramvia non avrà pali di alimentazione tra piazza della Libertà a lungarno del Tempio e su viale Giannotti, perché in questi 2 tratti i convogli andranno a batteria. I pali ricompariranno da piazza Bartali a Bagno a Ripoli, non ne saranno creati di nuovi, ma verranno sfruttati i lampioni già esistenti.

I tempi? Se tutto filerà liscio i primi lavori per la tramvia Firenze sud e Bagno a Ripoli inizieranno entro dicembre 2020. In ogni caso i cantieri dovranno concludersi entro il 2023 per non perdere i finanziamenti europei.

La Linea 4

Si va avanti anche sulla linea 4 della tramvia verso le Piagge, dopo la prima progettazione. In questo caso i cantieri sono previsti entro dicembre 2020.