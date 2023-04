Tramvia sotterranea a Firenze, l’idea fa discutere

- Pubblicità -

Il possibile progetto della tramvia sotterranea a Firenze, annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un’intervista al Tirreno, ha portato diverse reazioni. Occorre precisare che al momento è solo un’idea i cui fondi, servono circa 200 milioni, vanno trovati. L’idea in questione è creare un sottoattraversamento del centro da piazza Beccaria a via Jacopo da Diacceto per cui sarà prevista una sola fermata in piazza della Repubblica.

La tramvia sotterranea per il centro di Firenze e le reazioni

L’idea della tramvia sotterranea di Firenze ha portato diverse reazioni politiche. Fratelli d’Italia, attraverso il consigliere Jacopo Cellai, ha chiesto “maggiore chiarezza su tutti i progetti perché l’idea lanciata da Giani può riaprire una discussione su quanto è stato presentato fino ad ora”. Cellai ha osservato che si tratta di un progetto alternativo “a quello del sindaco Nardella”. E si fa riferimento anche a Cecilia Del Re, silurata dalla giunta perché aveva fatto riferimento alla proposta di far arrivare la tramvia al Duomo.

“Questo progetto mette in discussione tutto, molto di più dell’ipotesi di Del Re”, ha affermato Cellai. Secondo il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin servono meno parole e più concretezza e non manca il riferimento a quella che secondo la Lega è una invasione di campo nei confronti del sindaco Nardella.

Tram sotto il centro? “Ora abbiamo altre priorità”

Proprio il sindaco Nardella è intervenuto sul tema, intervistato da Toscana Tv. Ed è stato piuttosto freddo nei confronti di Giani. “Se mi interessa parlare ora del sottoattraversamento del centro con la tramvia come discusso da Giani? No, direi di no – ha detto -. Ora noi abbiamo altre priorità, vogliamo realizzare i progetti che abbiamo e che sono già tanti. Ai nostri cittadini dobbiamo parlare un linguaggio concreto, occuparci di cose che si possono fare”.

D’altronde Nardella ha detto che si deve finire la linea Libertà-San Marco, devono partire i lavori per Bagno a Ripoli e quelli per Campi Bisenzio. Inoltre presto arriverà il progetto definitivo della linea stadio-Rovezzano per un totale di 1,1 miliardi di euro di investimenti. Come dire: per le idee adesso non c’è tempo.