Vacanze di Natale 2020: il calendario di chiusura della scuola

Chiusura della scuola e feste, anche in un anno complesso come il 2020 non manca il desiderio di pensare alle vacanze di Natale. Sembra il titolo di uno dei film di Carlo Vanzina, e invece quest’anno le “Vacanze di Natale” non avranno il sapore della commedia. Le scuole chiuderanno come di consueto, la didattica a distanza e quella in presenza verrà sospesa e si avrà tempo per trascorrere del tempo con la propria famiglia.

Vacanze di Natale 2020, ecco il calendario di chiusura della scuola

Il calendario scolastico – che comprende tutte le scuole di ordine e grado – prevede che in Toscana le lezioni si interromperanno il 23 dicembre 2020 e ricominceranno giovedì 7 gennaio 2021, subito dopo l’Epifania. E cosa cambierà con il dpcm che entrerà in vigore il 3 dicembre e cosa si potrà fare, a parte passare più tempo con i propri congiunti? Niente feste private, piste da sci chiuse e divieto di spostamento verso le secondo case proprio nei giorni che precedono il 25 dicembre e fino al 6 gennaio compreso, queste alcune delle disposizioni previste per evitare occasioni di eccessivo assembramento e l’arrivo di una terza ondata ad inizio 2021.

Natale 2020, cosa si può fare?

Quindi vacanze sì, ma in tono minore, come si confà ad un anno fuori dall’ordinario come quello che stiamo vivendo. Uno stop ci sarà ma non equivarrà ad una tregua dalle attenzioni tese ad evitare il contagio. L’invito sarà comunque quello di passare in casa il più tempo possibile ed evitare incontri superflui. Un Natale in tono minore dunque, ma non necessariamente peggiore degli altri. Soprattutto per i più piccini che, come spiega la psicologa dell’Ospedale pediatrico Meyer Francesca Mugnai, avranno diritto a trascorrere un Natale sereno e “completo” di tutto, anche dei regali consegnati da Babbo Natale.