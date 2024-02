Quando iniziano e quanto durano le vacanze di Pasqua in Toscana

- Pubblicità -

Si avvicina il primo stop delle lezioni di quest’anno. A decidere quando iniziano e quanto durano le vacanze di Pasqua 2024 in Toscana sono le linee guida della Regione, che ha stabilito il calendario scolastico. Gli studenti avranno così a disposizione meno di una settimana per scartare l’uovo di cioccolato, ma una volta finito questo break nel giro di tre settimane ci sarà l’opportunità di fare un ponte primaverile.

Quando iniziano (e quanto durano) le vacanze di Pasqua 2024 in Toscana

L’ufficio scolastico e la Regione Toscana hanno definito il calendario 2023/2024, in base a delle linee guida che ormai si ripetono da anni, per dare uniformità allo svolgimento delle lezioni. Il periodo minimo di “ferie” per gli alunni è definito quindi a livello regionale, ma ogni singolo istituto, per via dell’autonomia scolastica, può decidere di prolungare i momenti di stop o prevedere eventuali ponti durante l’anno.



Secondo le direttive regionali stabilite nella delibera di 7 anni fa, anche nel 2024 le vacanze coprono i 3 giorni che precedono la domenica di Pasqua e si concludono il martedì immediatamente successivo. Quindi per quanti giorni gli alunni resteranno a casa? In tutto 6. Per le scuole di ordine e grado, dalla materna alle superiori, le vacanze di Pasqua in Toscana iniziano giovedì 28 marzo 2024 (compreso) e finiscono martedì 2 aprile. Si tornerà sui banchi quindi mercoledì 3 aprile.

E i prossimi ponti

Dopo le vacanze pasquali, il calendario riserva una possibilità per fare ponte. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di giovedì, quindi potrà essere unito al fine settimana successivo, sempre che l’istituto scolastico abbia previsto la sospensione delle lezioni venerdì 26 e sabato 27. La festa dei lavoratori del 1° maggio invece sarà nel bel mezzo della settimana, di mercoledì, dunque sarà difficile “agganciarlo” ad altri giorni rossi. Quest’anno infine “perderemo” la festa della Repubblica del 2 giugno, perché coinciderà con la domenica.



Quando finisce la scuola in Toscana

Come le vacanze di Pasqua, anche la fine della scuola è fissata dalla Regione Toscana: quest’anno le elezioni termineranno secondo il calendario ufficiale lunedì 10 giugno 2024 (sabato 29 giugno per la materna). Bisogna però considerare che gli istituti in cui vengono allestiti i seggi, dovranno suonare l’ultima campanella in leggero anticipo (presumibilmente il giovedì 6), visto che da sabato 8 a domenica 10 giugno saranno aperte le urne per le elezioni europee e comunali.