Elezioni Firenze 2024: dove e quando si vota per il nuovo sindaco

Inizia il conto alla rovescia per le prossime elezioni a Firenze: nel 2024 si vota per le comunali, per scegliere sindaco e consiglio, oltre che per le consultazioni europee. Nella Città metropolitana fiorentina saranno chiamati alle urne i cittadini di 14 comuni sopra i 15mila abitanti. Il Consiglio dei ministri del 25 gennaio, con un decreto legge, ha fissato un election day alla fine della primavera anche con qualche novità per le realtà più piccole, con la rimodulazione dei limiti di mandato per i primi cittadini. Rispetto al passato, poi, si andrà a votare con un giorno di anticipo. Vediamo i dettagli sulle elezioni 2024 a Firenze, date, novità e comuni dove si vota per le amministrative.

Dove si vota per le elezioni comunali 2024 nella Città metropolitana di Firenze

Oltre che per le consultazioni europee, durante le prossime elezioni in 35 Comuni della Città metropolitana di Firenze i cittadini italiani maggiorenni residenti saranno chiamati ad eleggere con voto diretto il nuovo sindaco e i consiglieri comunali (con preferenza). La sfida principale sarà a Firenze per Palazzo Vecchio, dove le manovre pre-elettorali dei possibili candidati sono in corso da settimane, ma si andrà alle urne anche in altri importanti centri, da Scandicci a Empoli, da Bagno a Ripoli a Pontassieve, da Calenzano a Lastra a Signa. Ecco in dettaglio dove si vota per le amministrative:

Comuni con più di 15mila abitanti

Firenze

Bagno a Ripoli

Borgo San Lorenzo

Calenzano

Castelfiorentino

Certaldo

Empoli

Figline e Incisa Valdarno

Fucecchio

Lastra a Signa

Pontassieve

San Casciano Val di Pesa

Scandicci

Signa

Comuni tra i 15mila e i 5mila abitanti

Barberino di Mugello

Barberino Tavarnelle

Capraia e Limite

Cerreto Guidi

Dicomano

Fiesole

Greve in Chianti

Montelupo Fiorentino

Montespertoli

Pelago

Rufina

Scarperia e San Piero

Comuni sotto i 5mila abitanti

Firenzuola

Gambassi Terme

Londa

Montaione

Palazzuolo sul Senio

San Godenzo

Vaglia

Vicchio

Vinci

La data delle elezioni 2024 a Firenze: quando si vota per le amministrative

Come previsto dal decreto legge varato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio, le elezioni comunali 2024 a Firenze si svolgeranno in contemporanea con quelle europee in due date: si vota per l’election day sabato 8 e domenica 9 giugno, mentre non si andrà alle urne lunedì 10.

Questa modifica del consueto calendario delle consultazioni su 2 giorni, in genere previste tra domenica e lunedì, è stata determinata dalle regole per le consultazioni Ue: lo spoglio, in tutti i Paesi dell’Unione, deve iniziare tassativamente alle ore 23 di domenica 9 giugno. L’orario preciso di apertura dei seggi dovrà essere ufficializzato dal Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Da quanto emerge dovrebbe andare dalle ore 14 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica.

Le novità per le comunali

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024 ha introdotto anche delle novità sui limiti di mandato per le prossime elezioni comunali. Nei comuni più piccoli, quelli con meno di 5mila abitanti, i sindaci uscenti potranno presentarsi come candidati senza limiti di mandato, in quelli tra 5mila e 15mila invece i primi cittadini potranno ricandidarsi al massimo per tre mandati consecutivi. Queste modifiche alla normativa in Toscana riguardano 166 sindaci (su 184 comuni dove si vota per le elezioni comunali 2024) che potranno presentarsi di nuovo alle elezioni amministrative.