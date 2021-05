Over 50 in Toscana: quale vaccino? Il calendario per la prenotazione

Al via la prenotazione del vaccino per gli over 50 in Toscana: la Regione ha diffuso il calendario del piano vaccinale per i cinquantenni. Nei giorni scorsi il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo aveva chiesto di procedere anche con questa fascia di età. In Toscana, entro il 15 maggio le agende per la somministrazione dei vaccini anti-Covid saranno aperte a tutti i nati negli anni 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971. Ma quale vaccino potranno prenotare gli over 50 sul portale della Regione Toscana? Dipenderà dalla disponibilità delle dosi, per ora si parte con Moderna per poi proseguire con Pfizer.

Vaccini per gli over 50 in Toscana: quando parte la prenotazione sul portale

In Toscana la prima tappa è stata l’apertura della prenotazione dei vaccini per chi ha tra 58 e 59 anni (classe 1963 e 1962) dal pomeriggio dell’11 maggio. I nati tra il 1964 e 1965 possono prenotare dal pomeriggio del 12 maggio. Poi si proseguirà di biennio in biennio fino a sabato 15, quando il portale sarà aperto a tutti i cinquantenni, compresi i nati nel 1971. Ecco in sintesi il calendario del piano vaccinale della Regione Toscana per gli over 50:

Per quanto riguarda gli over 50 la prenotazione della data del vaccino anti-Covid può essere fatta soltanto online sul sito Prenota vaccino, inserendo il proprio codice fiscale e un numero di cellulare su cui ricevere poi gli SMS di conferma. Il numero verde è a disposizione degli over 70.

Cinquantenni: la fila virtuale sul portale dei vaccini

Per evitare che il portale “Prenota vaccino” vada in tilt per le eccessive richieste anche da parte degli over 50, la Regione Toscana ha introdotto negli ultimi giorni un sistema di fila virtuale. Raggiunto il numero massimo di utenti online, il sistema mette in sala di attesa tutte gli altri che si collegano al sito.

Il software specifica quante persone stanno attendendo il proprio turno e stima anche il tempo necessario prima di essere indirizzati alla pagina di prenotazione. Una volta entrati si avranno 10 minuti di tempo per selezionare la propria categoria e procedere a riservare un posto nelle agende di somministrazione.

Quale vaccino per gli over 50 in Toscana

Al momento in Toscana si usano due tipi di vaccino per gli over 50: 30.000 dosi di Moderna sono state riservate ai nati tra il 1962 e il 1963, ai “colleghi” classe 1964 e 1965 invece vanno le fiale Pfizer Biontech.