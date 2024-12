Vetrofania a Firenze: nel 2025 addio al bollino per il parcheggio

- Pubblicità -

Stavolta non ci sarà una proroga: dal 1° gennaio 2025 i residenti a Firenze non potranno più contare sul “vecchio” sistema della vetrofania, ma il Comune sta pensando a nuove soluzioni (forse più costose) che sostituiranno il bollino colorato per il parcheggio. L’annuncio è arrivato in Consiglio comunale da parte dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, che nei mesi scorsi aveva preso tempo per ripensare la regolamentazione della sosta in città. A breve Palazzo Vecchio renderà note le nuove regole per il parcheggio. Ma le opposizioni sono già sul piede di guerra.

La scadenza della vetrofania, introdotta al costo di 10 euro 5 anni fa e richiesta finora alla SAS da 43mila residenti a Firenze, è quindi fissata al 31 dicembre 2024, ma ancora non si conosce quale sarà la regolamentazione per il 2025. “Dal primo gennaio entrerà in vigore un nuovo sistema per gestire la sosta”, ha spiegato in Consiglio Comunale l’assessore Andrea Giorgio, rispondendo a una domanda di attualità presentata da Lorenzo Masi, del Movimento 5 Stelle. Ci sarà una “revisione generale del sistema che presenteremo nei prossimi giorni”. Tra le linee guida annunciate da Giorgio la tutela del parcheggio dei residenti nelle loro zone di vita, l’accessibilità economica, ma anche la coerenza con l’obiettivo di incentivare la mobilità pubblica e quella condivisa.

Le prime indiscrezioni sulle nuove regole

Secondo le prime indiscrezioni Palazzo Vecchio starebbe pensando a dei mini-abbonamenti mensili per residenti, che consentiranno di parcheggiare anche fuori dalla propria zcs (zona a sosta controllata) nelle strisce blu a sosta promiscua, come succedeva con la vetrofania. Le novità riguarderebbero però il costo (più alto perché mensile, anche se ridotto per i redditi bassi) e la zona di validità (bisognerebbe acquistare un abbonamento per ogni zcs esterna alla propria).

A Firenze stop alla vetrofania nel 2025: le reazioni

Dure le reazioni dell’opposizione in Consiglio Comunale, allo stop alla vetrofania nel 2025. “Il Comune si riduce sempre all’ultimo minuto per decidere e dare indicazioni alla cittadinanza, e in questo caso, è proprio il caso di dirlo, il regalo non piace a nessuno”, ha commentato il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio Lorenzo Masi. Massimo Sabatini, della Lista Civica Eike Schmidt, punta il dito contro i costi. “Noi temiamo aumenti che nessuno ha finora spiegato ai fiorentini – dice – temiamo anche il ritardo dei tempi e i pochi giorni per adeguarsi, perché questa amministrazione racconta storielle ma evita di dire per tempo la verità”.

Da Francesco Grazzini di Italia Viva è arrivato un appello all’amministrazione: “Riconosciamo che il sistema attuale, pur perfettibile, aveva un merito indiscutibile: tutelava i residenti, permettendo loro di parcheggiare senza costi aggiuntivi nella propria città. Speriamo che questo principio non venga sacrificato nel nuovo sistema e che le eventuali modifiche siano pensate per migliorare e non complicare, la vita dei cittadini”.