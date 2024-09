Vetrofania per il parcheggio a Firenze: proroga per il 2025?

- Pubblicità -

Ufficialmente la scadenza della vetrofania per il parcheggio a Firenze è il prossimo 30 settembre, ma dell’eventuale proroga per il periodo 2024-2025 si sa ancora poco. Il neo assessore alla Mobilità Andrea Giorgio aveva promesso novità intorno a metà settembre e ora assicura: “È una questione di ore“. Molti fiorentini si stanno chiedendo che fine farà il bollino colorato per la sosta introdotto durante la pandemia per consentire ai residenti di posteggiare anche fuori dal proprio quartiere nelle strisce blu non a rotazione veloce.

Parcheggio per residenti a Firenze: il caso della vetrofania 2024-2025 in Consiglio Comunale

A chiedere lumi sul futuro della vetrofania sono stati i consiglieri comunali Francesco Grazzini (Italia Viva) e Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) a pochi giorni dalla scadenza del contrassegno. Nella risposta davanti all’aula l’assessore Giorgio ha chiesto ancora qualche ora di tempo per prendere una decisione. “C’è un’interlocuzione tra gli uffici che credo si risolverà nelle prossime ore – ha detto Giorgio durante il question time – rispettosamente in attesa di questa interlocuzione rimetto la decisione all’avere un quadro completo. Ma insomma è questione veramente di ore”.

Il numero uno della Mobilità a Firenze non si è sbottonato sulla possibilità di prevedere una proroga della vetrofania per il periodo 2024-2025 come già successo con la giunta Nardella o su un cambio delle regole per il rinnovo della misura o ancora su un aumento della tariffa annuale per il parcheggio dei residenti fuori zona. Anche in passato si era ipotizzato una stretta sulla sosta, eventualità che poi era stata accantonata. Giorgio in aula ha ribadito che le norme sulla sosta fanno parte di un impianto complessivo che passa dallo scudo verde, dal potenziamento delle linee della tramvia e del servizio degli autobus, anche con incentivi per acquistare abbonamenti.

Come funziona (per ora) il bollino per la sosta

La vetrofania è stata introdotta per la prima volta nell’ottobre 2020 per i residenti a Firenze: dopo la richiesta alla SAS e il pagamento di 10 euro, migliaia di cittadini hanno ricevuto il bollino colorato per il parcheggio da applicare sul parabrezza. Questo contrassegno finora era valido per lasciare l’auto nelle strisce blu a sosta promiscua fuori dal proprio quartiere di residenza, ma non in quelle a rotazione veloce dalle ore 9 alle 18 (ossia gli stalli in cui il costo aumenta dopo la prima ora). La misura è stata poi rinnovata di anno in anno, senza richiedere ulteriori pagamenti.

L’ultima decisione sulla vetrofania risale al giugno dell’anno scorso, quando la giunta Nardella ha dato il via libera alla proroga fino al 30 settembre 2024. Già allora si parlò di una riorganizzazione per allineare il funzionamento del contrassegno alla nuova disciplina dello scudo verde, il sistema di 78 telecamere installate ai varchi di entrata della città. Ma ad oggi, anche su questo fronte, non ci sono novità.