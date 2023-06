Vetrofania Zcs 2023-2024 a Firenze: rinnovo del bollino per il parcheggio

- Pubblicità -

Arriva un ulteriore rinnovo per la vetrofania ZCS che permette ai residenti nel territorio del Comune di Firenze il parcheggio nelle strisce blu: la scadenza del vecchio “bollino”, inizialmente prevista in questo 2023, è stata di nuovo rinviata all’anno prossimo. La decisione è arrivata dopo la riunione della giunta del 13 giugno, che ha dato il via libera al disciplinare tecnico proposto dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. Viene così prolungata la durata della vetrofania, introdotta 3 anni fa, per le varie zone a sosta controllata che prevedono parcheggi per residenti in quel determinato quartiere e strisce blu a pagamento.

Rinnovo 2023-2024 della vetrofania ZCS a Firenze: quando è la scadenza?

Il rinnovo delle vetrofania ZCS del Comune di Firenze è automatico e gratuito, con la scadenza del tagliando che viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2024. Non bisogna presentare una nuova richiesta alla SAS né pagare un nuovo “abbonamento” da 10 euro. Il tagliando è stato introdotto per la prima volta nel 2020 e poi, a causa dell’emergenza Covid prorogato più volte in attesa di nuove regole. “È un segnale forte che vogliamo dare alle famiglie fiorentine, per andare loro incontro dal punto di vista economico e consentire loro di muoversi in modo più agevole – ha commentato il sindaco Dario Nardella – Non dimentichiamo però lo sforzo che stiamo facendo sul trasporto pubblico: rinnovo quindi l’invito ai cittadini a usare mezzi alternativi, soft mobility e mezzi pubblici”.

Altri dettagli arrivano dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti: “In vista della definizione della nuova disciplina dello Scudo verde, che nella prima fase sarà di monitoraggio, questa nuova proroga consentirà anche di riallineare le tempistiche previste per le riorganizzazione della sosta dei residenti in Zcs con quelle dell’avvio della Ztl Scudo verde”.

Come funziona e dove si può parcheggiare con la vetrofania

I residenti nel territorio del Comune di Firenze possono fare richiesta della vetrofania ZCS che, al costo di 10 euro per i nuovi rilasci, permette – fuori dal proprio quartiere – di parcheggiare l’auto nelle strisce blu a sosta promiscua, senza pagare. Ricordiamo che il tagliando non è valido, dalle ore 9 alle 18, nelle strisce blu a rotazione veloce, ossia quelle in cui il costo della sosta aumenta dalla seconda ora in poi. Intanto anche a Firenze stanno comparendo le nuove strisce gialle per i residenti (qui le regole e i nuovi colori delle strisce per il parcheggio).

Ecco, in sintesi, dove può parcheggiare un’auto di un residente a Firenze dotata della vetrofania per il parcheggio nelle ZCS:

nel proprio quartiere (ZCS di appartenenza) – strisce bianche e strisce blu a sosta promiscua. Strisce blu a rotazione veloce dalle dalle 18 alle 9 del giorno successivo;

(ZCS di appartenenza) – strisce bianche e strisce blu a sosta promiscua. Strisce blu a rotazione veloce dalle dalle 18 alle 9 del giorno successivo; in un quartiere diverso da quello di residenza (altra ZCS) – strisce blu a sosta promiscua; strisce blu a rotazione veloce dalle dalle 18 alle 9 del giorno successivo.

Chi invece non è dotato di vetrofania, per parcheggiare nella ZCS di residenza può continuare a esporre la fotocopia della carta di circolazione.

Chi può richiedere il bollino per il parcheggio

Il bollino è di colore diverso a seconda del quartiere di residenza: giallo per il Q1, verde per il Q2, blu per il Q3, bianco per il Q4 e rosso per il Q5. La macchina per la quale si richiede questo permesso deve essere intestata alla persona residente che presenta domanda o che possa dichiarare l’uso esclusivo del mezzo. Quest’ultima possibilità è riconosciuta ai parenti di primo o secondo grado del proprietario della vettura oppure in caso di auto aziendale, in leasing o a noleggio a lungo termine. L’acquisto della vetrofania viene fatto registrandosi sul sito della SAS, la società comunale dei “Servizi alla strada”, per poi ritirare il bollino nelle sedi dei Quartieri.