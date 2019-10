Dopo anni di lavori a Firenze apre Villa Margherita, il primo polo di odontoiatria pubblico della sanità toscana che prende posto all’interno dell’ospedale Piero Palagi, l’ex Iot in viale Michelangelo: le sale per le visite con i dentisti, i laboratori odontotecnici e la radiologia, iniziano le attività da martedì 15 ottobre 2019, con i primi pazienti che varcano l’ingresso dalle ore 8.00.

L’inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale è prevista invece alle ore 12.00 con l’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi e il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Centro Paolo Morello Marchese. Inizialmente la nuova struttura, nata per garantire interventi di odontoiatria gratis per le famiglie a basso reddito e a tariffe low cost per tutti gli altri, doveva essere inaugurata a metà settembre, ma poi il taglio del nastro è slittato in avanti. Già in estate erano partite le prenotazioni per le visite a Villa Margherita, con un alto numero di richieste.

Come è il polo odontoiatrico di Villa Margherita a Firenze

2500 metri quadrati all’interno del complesso settecentesco che è stato ristrutturato grazie a un finanziamento di 7,6 milioni di euro arrivato dal Ministero della salute: a Villa Margherita nasce il quartier generale del sistema odontoiatrico integrato dell’Azienda Usl Toscana Centro con ambulatori ed equipe di odontoiatria che garantiscono le cure anche a domicilio per i pazienti non auto-sufficienti.

Negli ambulatori 21 poltrone attrezzate (i cosiddetti “riuniti odontoiatrici”) e moderni strumenti come il cone beam – ortopantomografo in 3D a bassa emissioni di raggi per effettuare radiografie, speciali micromotori per gli interventi chirurgici e delle protesi. E poi ancora uno speciale bisturi che usa le vibrazioni per non lede i tessuti molli e una stampante 3D che crea in poco tempo le protesi.

Quanto costano le visite e gli interventi?

Il polo di odontoiatria di Villa Margherita all’ospedale Palagi di Firenze offre interventi che vanno dal primo al terzo livello, anche per bambini, con team specialistici, come visite, indagini diagnostiche, estrazioni, implantologia avanzata. Le prestazioni sono gratis per le persone con problemi economici e sociali, mentre per tutti gli altri i prezzi sono calmierati. A pieno regime la struttura potrà eseguire fino a 250 prestazioni ogni giorno.

Villa Margherita a Firenze (ospedale Palagi), le prenotazioni

Per prenotare una visita al polo odontoiatrico di Villa Margherita non è necessaria la richiesta del medico: è possibile contattare i call center dell’Azienda Usl. Per Firenze e aree limitrofe il Cup metropolitano risponde al numero 840.003.003 da telefono fisso e al numero 199.175.955 da cellulare. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30.