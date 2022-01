Wander and Pick 2022: 200mila bulbi di tulipani per la fioritura di primavera

Si avvicina Wander and Pick 2022 e nel Temporary Park dell’ex Cnr a Scandicci ci sono già 200mila bulbi di tulipani pronti a fiorire nella prossima primavera.

Wander and Pick 2022: come sarà la fioritura nel Temporary Park di Scandicci

In preparazione della fioritura attesa per la primavera 2022, nel parco dell’ex Cnr nel centro di Scandicci, sono stati ideati due labirinti a doppia spirale di tulipani e due aiuole oasi per bambini. Il progetto è dell’architetto del paesaggio Duccio Pampaloni, coordinato da Alessandra Benati dell’associazione Le Tribù della Terra.

La planimetria di Wander and Pick 2022 nel Temporary Park dell’ex Cnr a Scandicci copre una superficie di 30 metri per 70, mentre le due oasi per bambini hanno un diametro di 10 metri. Quest’anno la fioritura primaverile di Wander and Pick 2022 si preannuncia ricca di colori e specie diverse: i 200mila bulbi appartengono infatti a circa 40 varietà differenti di tulipani.

Dove sono gli altri parchi di tulipani di Wander and Pick 2022

Lo scorso anno, dopo Scandicci, grazie a Wander and Pick i tulipani erano arrivati nel Parco del Torrente Mensola di Firenze. Quest’anno, in occasione dell’edizione 2022 del progetto due nuovi parchi di tulipani hanno già iniziato a popolare altri due comuni del fiorentino.

A Lastra a Signa, a ridosso delle antiche mura restaurate, con 40mila tulipani è stato creato un labirinto ludico che simboleggia le vie dell’acqua. A Sesto Fiorentino invece, come spiegato in un post sulla pagina facebook di Wander and Pick, attraverso un labirinto di bulbose rare a Il Bardo, presso Villa Corsi Salviati, Wander and Pick rende omaggio a Pietro Porcinai con una citazione al Parco di Collodi.